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Платформа JD.com позволила оплачивать товары цифровым юанем во время крупной распродажи

Платформа JD.com позволила оплачивать товары цифровым юанем во время крупной распродажи

Одна из крупнейших китайских платформ электронной коммерции JD.com позволила клиентам оплачивать цифровым юанем (e-CNY) товары, покупаемые во время распродажи в честь «Дня холостяков».

Хотя цифровая валюта Китая распространялась лишь в ограниченном виде, решение JD начать её использование во время крупнейшей распродажи подчёркивает стремление Центрального банка КНР опробовать цифровой актив в условиях крупномасштабного мероприятия.

Согласно имеющимся данным, по состоянию на 11 ноября более 100 тыс. пользователей платформы электронной коммерции компании использовали цифровой юань для оплаты товаров в период акции «День холостяков», которая началась 31 октября и закончится сегодня.

Если клиент выбирает оплату с помощью e-CNY в мобильном приложении JD, то ему предоставляется инструкция, разъясняющая правила пользования цифровым активом. Кроме того, такие пользователи получают бонус в размере 15 юаней, которые также можно потратить на покупки.

Источник отмечает, что цифровой юань Китая нельзя считать полноценной криптовалютой, поскольку он представляет собой цифровую форму национальной валюты, которая предназначена для замены находящихся в обращении наличных денежных средств. Когда наступит этап официального развёртывания e-CNY, он будет выпускаться через банки и другие финансовые организации Центральным банком КНР. Цифровая валюта тестируется около двух лет, но конкретные планы по её общенациональному развёртыванию правительство Поднебесной ещё не озвучивало.

В декабре прошлого года онлайн-платформа JD первой в стране начала принимать цифровой юань, а в апреле этого года было объявлено, что некоторые сотрудники компании получают зарплату в e-CNY. День холостяков, во время которого китайские гиганты электронной коммерции проводят масштабные акции и получают миллиарды долларов от продаж, может стать хорошим тестом для цифрового юаня.

Согласно имеющимся данным, в период с 11 декабря 2020 года по 18 июня 2021 года около 450 тыс. клиентов платформы JD оплачивали покупки e-CNY, потратив более 100 млн юаней (около $15,6 млн).

По материалам 3dnews.ru
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