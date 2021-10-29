Итоги льготной растаможки: украинские номера получили 85 тыс. авто на иностранной регистрации

За период действия упрощенных условий для растаможки автомобилей на иностранной регистрации — с 15 июня до 10 ноября 2021 года — получить украинские номера успели 85 тыс. машин. В госбюджет поступило 3 млрд грн.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
«Вчера, 10 ноября, завершился 180-дневный срок, отведенный на упрощенное таможенное оформление и налогообложение автомобилей «на еврономерах».
Итого, с
Лидерами среди таможен по количеству «растаможенных» автомобилей стали:
Пик растаможки автомобилей по Украине за период с 15 июня по 10 ноября 2021 года приходится на последнюю декаду этого периода.
Инфографика: Таможенная служба
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