Итоги льготной растаможки: украинские номера получили 85 тыс. авто на иностранной регистрации

За период действия упрощенных условий для растаможки автомобилей на иностранной регистрации — с 15 июня до 10 ноября 2021 года — получить украинские номера успели 85 тыс. машин. В госбюджет поступило 3 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

«Вчера, 10 ноября, завершился 180-дневный срок, отведенный на упрощенное таможенное оформление и налогообложение автомобилей «на еврономерах».

Итого, с 15.06.2021 (дня введения в действие указанных законов) по 10.11.2021 включительно, оформили более 85 тыс. авто", — сказано в сообщении.

Лидерами среди таможен по количеству «растаможенных» автомобилей стали:

Закарпатская таможня — 15 148 шт. авто;

Киевская таможня — 10 752 шт. авто;

Одесская таможня — 9999 шт. авто;

Ивано-Франковская таможня — 5830 шт. авто;

Черновицкая таможня — 5506 шт. авто.

Пик растаможки автомобилей по Украине за период с 15 июня по 10 ноября 2021 года приходится на последнюю декаду этого периода.



Инфографика: Таможенная служба

Справка Finance.ua:

уже с 10 ноября в Украине закончился льготный период для владельцев «еврономеров». Это означает, что владельцев автомобилей на европейских номерах ждут штрафы и большое количество протоколов;

на сайте Офиса президента зарегистрирована петиция «Доступная растаможка для всех» от 2 ноября. Авторы просят продлить льготную растаможку на полгода — до 15 марта 2022 года, а также разрешить оформлять авто, ввезенные до 31 декабря 2021-го;

нардеп от Слуги народа, глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что парламент не продлит период льготного растаможивания авто на еврономерах.

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