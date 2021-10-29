Нафтогаз развеял пять мифов о выплате субсидий

НАК «Нафтогаз Украины» на странице в Facebook ответил на популярные вопросы по выплате и начислению жилищных субсидий. Finance.ua передает главное.
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Сгорят ли льготы, если сменить поставщика во время отопительного сезона?
Субсидианты и льготники могут беспрепятственно менять поставщика газа в любое время. Смена поставщика не повлияет на льготы и субсидии, которые были начислены клиенту до этого.
Нужно ли предоставить справки о субсидии при смене поставщика?
«Нафтогаз» не требует таких справок — в феврале 2021 года был налажен обмен данными о льготах и субсидиях с органами соцзащиты.
Можно ли потерять субсидию после перехода на фиксированный годовой тариф?
Право на субсидию останется за клиентом, отменить ее из-за перехода на годовой тариф не могут.
Если один из совладельцев имеет льготу, сохранится ли она при смене поставщика?
Сохранится. Более того, не обязательно, чтобы она была именно у владельца — достаточно быть зарегистрированным по адресу.
Сохранятся ли льготы за клиентом, попавшим к «Нафтогазу» как к поставщику последней надежды?
Все льготы и субсидии сохраняются.
Может ли стать наличие дорогого мобильного телефона причиной отказа в начислении субсидии?
Летом 2021 года Кабмин отменил эту норму, поэтому субсидия может быть начислена.
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