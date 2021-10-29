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Нафтогаз развеял пять мифов о выплате субсидий

Нафтогаз развеял пять мифов о выплате субсидий

НАК «Нафтогаз Украины» на странице в Facebook ответил на популярные вопросы по выплате и начислению жилищных субсидий. Finance.ua передает главное.

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Сгорят ли льготы, если сменить поставщика во время отопительного сезона?

Субсидианты и льготники могут беспрепятственно менять поставщика газа в любое время. Смена поставщика не повлияет на льготы и субсидии, которые были начислены клиенту до этого.

Нужно ли предоставить справки о субсидии при смене поставщика?

«Нафтогаз» не требует таких справок — в феврале 2021 года был налажен обмен данными о льготах и субсидиях с органами соцзащиты.

Можно ли потерять субсидию после перехода на фиксированный годовой тариф?

Право на субсидию останется за клиентом, отменить ее из-за перехода на годовой тариф не могут.

Если один из совладельцев имеет льготу, сохранится ли она при смене поставщика?

Сохранится. Более того, не обязательно, чтобы она была именно у владельца — достаточно быть зарегистрированным по адресу.

Сохранятся ли льготы за клиентом, попавшим к «Нафтогазу» как к поставщику последней надежды?

Все льготы и субсидии сохраняются.

Может ли стать наличие дорогого мобильного телефона причиной отказа в начислении субсидии?

Летом 2021 года Кабмин отменил эту норму, поэтому субсидия может быть начислена.

Справка Finance.ua:

  • как пенсионеры могут получить справку о доходах для назначения субсидии;
  • заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко проинформировал, что выделенных средств на субсидии на этот год абсолютно достаточно;
  • начисление субсидий для домохозяйств в регионах с «красным» уровнем карантинных ограничений производится на увеличенные социальные нормативы.
По материалам Finance.UA
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