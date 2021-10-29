Samsung подшутила над Apple, предложив клиентам бесплатные салфетки для экранов

Еще в октябре Apple выпустила салфетку для экранов своих фирменных устройств. Из-за ценника в $19 она стала предметом мемов и шуток. Некоторых пользователей возмутило такое предложение, некоторые (как то Илон Маск) посмеялись над изобретательностью компании.
И хотя салфетки Apple оказались настолько популярными, что срок их поставки составляет два-три месяца, у Samsung не упустили случая подшутить над конкурентом, предложив своим клиентам похожую салфетку абсолютно бесплатно.
Компания запустила рекламную акцию только в немецком магазине Galaxy Club для пользователей приложения Samsung Members. За регистрацию на сайте первая тысяча пользователей получит бесплатные салфетки для смартфонов.
«Салфетка Samsung Galaxy для протирания экранов: 20×20 см размером и бархатисто-мягкая. Очистит дисплей Samsung Galaxy или другие поверхности типа мониторов. Для вас как участника сообщества Samsung бесплатно», – говорится в описании акции.
Samsung обещает выслать салфетку по почте, при этом не имеет значения, какое устройство у пользователя: дорогие ли Galaxy Z Fold 3 и Galaxy S21 или доступная серия Galaxy A50-52.
Справедливости ради стоит отметить, что по данным сайта GalaxyClub, акционная тысяча салфеток уже закончилась и, вероятно, не все желающие смогли получить желаемый подарок.
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