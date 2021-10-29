В США фиксируют самые высокие темпы инфляции с 1990 года - NYT

В США за последние 12 месяцев наблюдаются самые высокие темпы инфляции за период с 1990 года.

Об этом сообщает The New York Times.

Цены на потребительские товары в целом выросли на 6,2%, причем в октябре резко подорожали топливо и аренда жилья.

В прошлом месяце инфляция составила 0,9% по сравнению с сентябрем, что значительно превысило ожидания экономистов.

Таким образом, темпы инфляции значительно выше, чем 2% годовых, к которым стремится Федеральная резервная система США в течение длительного времени.

В среду президент Джо Байден признал, что цены продолжают расти, и «вернуть эту тенденцию в обратном направлении» – его «главный приоритет».

Среди факторов, которые влияли на инфляцию в прошлом месяце, издание называет дефицит старых и новых автомобилей, что привело к их резкому подорожанию, проблемы с поставками мебели, нехватка рабочей силы в некоторых отраслях сферы услуг, что также повлияло на цены, восстановление высокой арендной платы после падения 2020 года. Существенно выросли цены на продукты питания и топливо.

В преддверии рождественских праздников цены могут подняться еще выше, отмечают эксперты.