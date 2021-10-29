Коллекторов оштрафовали на максимальную сумму из-за жалоб потребителей

НБУ наложил максимальные штрафы на две компании из-за большого количества жалоб по взысканию долгов, также оштрафовали микрофинансовую организацию.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Штрафы наложены ввиду нарушения закона о взаимодействии с потребителями при взыскании просроченной задолженности.

В частности, микрофинансовая организация «ФК «Новые кредиты» обязана уплатить 51 тысячу грн штрафа за нарушение этичного поведения с потребителями.

Максимальные штрафы получили компании ООО «Кредитпроминвест» и ООО «ФК «Премиум Актив» — по 102 тысячи грн. По информации НБУ, решение обусловлено систематичностью и объемом обращений граждан по поводу неэтичного поведения в ходе урегулирования просроченной задолженности.

Кроме того, «Кредитпроминвест» была первой компанией, которую оштрафовали на выполнение нового закона об этичном поведении в ходе взыскания долгов.

Сама компания не зарегистрирована в НБУ как коллектор и на сайте указывает, что не является таковой. Однако согласно данным сайта, она занимается факторингом — то есть работает со взысканием просроченной задолженности на основании уступки права требования.