Коллекторов оштрафовали на максимальную сумму из-за жалоб потребителей

НБУ наложил максимальные штрафы на две компании из-за большого количества жалоб по взысканию долгов, также оштрафовали микрофинансовую организацию.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Штрафы наложены ввиду нарушения закона о взаимодействии с потребителями при взыскании просроченной задолженности.
В частности, микрофинансовая организация «ФК «Новые кредиты» обязана уплатить 51 тысячу грн штрафа за нарушение этичного поведения с потребителями.
Максимальные штрафы получили компании ООО «Кредитпроминвест» и ООО «ФК «Премиум Актив» — по 102 тысячи грн. По информации НБУ, решение обусловлено систематичностью и объемом обращений граждан по поводу неэтичного поведения в ходе урегулирования просроченной задолженности.
Кроме того, «Кредитпроминвест» была первой компанией, которую оштрафовали на выполнение нового закона об этичном поведении в ходе взыскания долгов.
Сама компания не зарегистрирована в НБУ как коллектор и на сайте указывает, что не является таковой. Однако согласно данным сайта, она занимается факторингом — то есть работает со взысканием просроченной задолженности на основании уступки права требования.
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