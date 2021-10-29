До конца 2024 года заработает скоростное железнодорожное сообщение между всеми облцентрами, - МИУ

До конца 2024 года все областные центры Украины планируют обеспечить скоростным железнодорожным сообщением “Интерсити”. Для этого в рамках программы Президента Владимира Зеленского “Большая стройка” планируют электрифицировать не менее 500 км путей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

“До конца 2024 года во все областные центры должен доезжать поезд Интерсити. Чтобы достичь этой цели, мы разворачиваем масштабную электрификацию путей. В лучшие годы УЗ электрифицировала по 100 км в год, а за предыдущие 8 лет было электрифицировано лишь 23 км железнодорожных путей. Мы планируем электрифицировать не менее 500 км к 2024 году. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата Интерсити+ в более 10 областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. В частности, уже скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы», — рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год:

Долинская – Николаев – Колосовка;

Ворожба – Сумы;

Житомир – Новоград-Волынский.

В 2021 завершится электрификация 50 км путей на маршрутах:

Киев — Васильков-2 протяженностью 11 км (завершим в 2021 году).

Организация такого сообщения позволит переориентировать значительный пассажиропоток на этом направлении с автомобильного на железнодорожный транспорт. Станция Васильков-2 расположена всего в 500 метрах от центральной площади города Васильков, и курсирование пригородных поездов до этой станции будет более удобным для горожан. Ожидаемый пассажиропоток маршрута – от 5 до 7 тыс. в сутки.

Черкассы — станция им. Т. Шевченко протяженностью 30,4 км (завершим в 2022 году).

Сейчас железная дорога не является конкурентным и комфортным средством передвижения для жителей Черкасс. Внедрение проекта позволит сократить время в пути на 40 минут. Прогнозируемый пассажиропоток после электрификации – до 200 тыс. пассажиров в год. В перспективе с продолжением проектов электрификации (в частности, в сегменте от Черкасс до Гребенки и от станции им. Тараса Шевченко до Помошной) позволит наладить прямое сообщение со столицей и 5-6 областными центрами (в частности, Харьковом, Полтавой, Черниговом, Сумами, Николаевом, Херсоном).

Ковель – Изов – Госграница (завершим в 2022 году).

Черноморская – Береговая, 6,5 км (завершено).



Инфографика: МИУ