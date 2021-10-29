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Правительство прекратило ликвидацию «Энергетической компании Украины»

Правительство прекратило ликвидацию «Энергетической компании Украины»

Кабинет Министров отменил решение о ликвидации НАК «Энергетическая компания Украины».

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 10 ноября.

В соответствии с проектом документа, Министерство энергетики, которое будет управлять правами государства в «Энергетической компании Украины», должно утвердить ее устав до 19 ноября.

НАК «Энергетическая компания Украины» находится в состоянии ликвидации с сентября 2014 года. Прекратив эту процедуру, Кабмин передаст компании пакет акций ПАО «Центрэнерго», принадлежащий государству.

После этого уставный капитал «Энергетической компании Украины» будет подлежать увеличению, а акции допэмиссии — оплате имуществом.

Планируется, что 100% акций компании станут объектом большой приватизации.

Напомним, ПАО «Центрэнерго» — единственный крупный производитель электроэнергии в Украине, контрольный пакет акций которого до сих пор принадлежит государству. В состав компании входят три тепловые электростанции: Змиевская, Трипольская и Углегорская, генерирующие около 8% электроэнергии в Украине. За последние пять лет Центрэнерго несколько раз пытались приватизировать, но попытки не имели успеха.

По материалам Укринформ
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