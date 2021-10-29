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Google проиграл Еврокомиссии дело о штрафе на 2,42 миллиарда евро

Google проиграл Еврокомиссии дело о штрафе на 2,42 миллиарда евро

Суд общей юрисдикции Европейского союза (General Court) отклонил апелляцию Google на штраф в 2,4 миллиарда евро, который Брюссель наложил на интернет-гиганта за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Об этом в среду сообщила пресс-служба суда.

«Суд в целом отклоняет иск Google против решения комиссии, которая установила, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением, предоставив преимущество собственному сервису сравнения покупок перед конкурирующими сервисами. Суд оставил в силе наложенный на Google штраф в размере 2,42 миллиарда евро», — сказано в сообщении.

Еврокомиссия оштрафовала американскую интернет-компанию в июне 2017 года. Компания должна была в течение 90 дней прекратить такие действия или оплатить штрафные санкции в размере до 5% от среднесуточного оборота компании Alphabet, материнской компании Google.

Google подала апелляцию в Суд Европейского союза на решение Еврокомиссии в сентябре 2017 года.

В своей апелляции Google и ее материнская компания Alphabet утверждали, что ЕС в деле о поисковой системе «ошибся с законом, фактами и экономикой».

Суд заявил, что, отдав предпочтение собственному сервису Google Shopping над конкурентами в своем рейтинге результатов поиска и позиционирования Google отказался от конкуренции по сути.

Он отверг аргумент Google о том, что крупные интернет-магазины имеют свои собственные интернет-сайты, заявив, что «эти платформы не находятся на одном рынке», на котором пользователи осуществляют сравнение покупок.

Этот случай является одним из трех против интернет-гиганта поисковых систем, который в настоящее время проходит через затяжную систему апелляций ЕС. На 2017 год размер штрафа был самым большим в Евросоюзе. Но позже его превысил штраф в размере 4,3 миллиарда евро против Google за нарушение антимонопольного законодательства по делу, связанному с операционной системой Android.

Однако в деле о сервисе сравнения покупок точка не поставлена окончательно. Google еще может обратиться в высшую судебную инстанцию ЕС, Европейский суд (European Court of Justice), чтобы он вынес окончательное решение.

По материалам Економічна Правда
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