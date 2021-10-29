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Суд обязал Apple внести изменения в политику платежей в App Store

Суд обязал Apple внести изменения в политику платежей в App Store

Суд отклонил ходатайство компании Apple с просьбой предоставить отсрочку для исполнения решения, которое позволяет разработчикам обходить комиссии App Store.

Об этом пишет TechCrunch.

Речь идет о решении суда по делу Epic Games. Тогда суд хоть и занял позицию Apple по большинству пунктов, все же запретил производителю iPhone запрещать разработчикам указывать в приложении на альтернативные способы оплаты. Это нововведение позволит разработчикам обходить комиссию App Store в размере от 15% до 30%.

По мнению судьи, «ходатайство Apple основывается на выборочном прочтении выводов суда и игнорирует все выводы, которые подтверждают судебный запрет».

В самой компании в ответ заявили, что попытаются добиться отсрочки снова. В Apple отметили, что «разумнее дождаться рассмотрения апелляционных жалоб, прежде чем требовать внесения каких-либо изменений в App Store».

Epic Games пока не давала никаких комментариев.

Напомним, что в сентябре этого года суд принял решение по делу Apple против Epic Games, разрешив разработчикам добавлять альтернативные способы оплаты в обход комиссии AppStore.

В начале сентября этого года Южная Корея внесла поправки в Закон о телекоммуникационном бизнесе, которые обязывают Google и Apple разрешать использование сторонних платежных систем в своих магазинах. Это первая страна в мире, которая приняла подобные исправления.

В августе этого года в Сенат США внесли на рассмотрение двухпартийный антимонопольный законопроект, направленный на защиту рынка приложений от доминирования технологических гигантов Apple и Google.

По материалам НВ
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