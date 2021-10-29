Тим Кук заявил, что инвестировал в криптовалюты

Тим Кук сообщил, что инвестировал часть своих денег в криптовалюты, но отметил, что Apple этого делать не планирует.
Об этом Кук сказал во время саммита DealBook, организованного New York Times.
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«Я думаю, что это разумно — владеть ею в рамках диверсифицированного портфеля», — сказал Кук, подчеркнув, что его слова не стоит воспринимать как инвестиционный совет.
Глава Apple добавил, что интересуется криптовалютами уже «определенное время». Однако компания не планирует покупать криптовалюты и разрешать своим клиентам рассчитываться ими.
«Я не думаю, что люди покупают акции Apple, чтобы получить доступ к криптовалютам», — отметил Кук.
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