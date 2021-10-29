Минфин продал ОВГЗ на 11,7 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 9 ноября привлекло в бюджет более 11,695 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривнах и евро.

Минфин предложил инвесторам 7 выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2, 3, 5 и 6 лет, а также годичные бумаги в евро.

Средневзвешенная доходность 3-месячных облигаций составила 9,5%. Удовлетворены все 7 заявок, от их продажи получено 181 млн грн.

На годичные гривневые ОВГЗ с доходностью 11,54% (+4 б.п.) удовлетворены 23 из 24 заявок. От их продажи привлечена наибольшая сумма – 2,7 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 1,5-годичных бумаг составила 11,57%, что позволило удовлетворить 6 из 7 заявок и получить 45,23 млн грн.

От продажи 2-годичных ОВГЗ с доходностью 12,47% и удовлетворением 12 из 20 заявок привлечено 730,274 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних облигаций составила 12,7%, что позволило удовлетворить 9 из 12 заявок и получить 570,744 млн грн.

На 5-летние бумаги с доходностью 12,75% удовлетворены 5 из 6 заявок. От их продажи привлечено 265,67 млн грн.

От продажи 6-летних ОВГЗ с доходностью 13,23% (+15 б.п.) и удовлетворением 14 из 15 заявок привлечено 2,146 млрд грн.

От продажи годичных облигаций в евро с доходностью 2,5% получено 167,443 тыс. евро.

Самый большой спрос был сосредоточен на годичных и 6-летних гривневых ОВГЗ.

По итогам аукционов бюджет получил 11 млрд 695 млн 384 тыс. 399,24 грн.