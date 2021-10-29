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Группа инвесторов приобретет разработчика популярного антивируса за $14 млрд

Группа инвесторов приобретет разработчика популярного антивируса за $14 млрд

Группа инвесторов из шести компаний выкупит все обычные акции разработчика антивируса McAfee, находящиеся в обращении, по цене $26 за штуку.

Об этом говорится в сообщении компании.

Общая сумма покупки будет стоить примерно $14 млрд. Сделку планируют закрыть в первой половине 2022 года. В результате выкупа акций инвесторами McAfee станет частной компанией.

Цена покупки является премией примерно на 22,6% против цены акций McAfee на момент закрытия торгов, равной $21,21 на 4 ноября 2021 года.

В эту группу инвесторов входят Advent International, Permira Advisers, Crosspoint Capital Partners, CPP Investments, GIC Private и Abu Dhabi Investment Authority.

Это уже второй делистинг McAfee. Компания вышла на IPO в 1999 году, а в 2011 году стала частной после покупки Intel за $7,68 млрд. В 2017 году TPG заключила партнерское соглашение с Intel, чтобы отделить McAfee от основных операций компании. Свое второе IPO разработчик антивируса провел в прошлом году, при этом TPG и Intel остались акционерами компании.

По материалам НВ
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