Начато принудительное взыскание имущества Белоцерковской ТЭЦ за долги Жеваго

Исполнительная служба начала принудительное взыскание имущественного комплекса Белоцерковской ТЭЦ по долгам обанкротившегося банка «Финансы и Кредит».

Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции открыл исполнительное производство по обращению взыскания на переданный в ипотеку Национальному банку имущественный комплекс, принадлежащий ЧАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль», сообщает НБУ.

Исполнительное производство открыто на основании решения Хозяйственного суда Киевской области от 22 июня 2021 года, которое вступило в законную силу.

«Однако Белоцерковская ТЭЦ и другие лица пытаются исключить взыскание залогового имущества во исполнение решения суда. Так, 1 ноября 2021 года ООО «Альтера Финанс» подало заявление в Хозсуд Киевской области об открытии производства по делу о банкротстве ЧАО «Белоцерковская ТЭЦ», — отмечает регулятор.

Белоцерковская ТЭЦ является имущественным поручителем по обязательствам банка «Финансы и Кредит» перед НБУ по ряду кредитов, из которых непогашенными остается 1,439 млрд грн.

Залоговая стоимость недвижимого имущества Белоцерковской ТЭЦ на начало 2015 года составила 1,971 млрд грн (в соответствии с договором ипотеки).

В 2015 году Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка «Финансы и Кредит», заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по этим кредитным договорам, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финучреждения перед НБУ. Поскольку Жеваго не выполнял взятые на себя обязательства по поручительству, Нацбанк обратился в Шевченковский райсуд Киева с иском.

1 октября 2019 года суд полностью удовлетворил иск, в то же время отказав во встречном иске Жеваго о признании недействительным договора поручительства. Решение вступило в законную силу.

На сегодня общий объем остатка задолженности банка «Финансы и Кредит» перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.

Эта задолженность должна быть погашена частично за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго как финансового поручителя, а также за счет обращения взыскания на имущество компаний, которые стали имущественными поручителями по кредитам.

17 сентября 2015 года НБУ отнес банк «Финансы и Кредит» к неплатежеспособным.