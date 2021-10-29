Начато принудительное взыскание имущества Белоцерковской ТЭЦ за долги Жеваго

Исполнительная служба начала принудительное взыскание имущественного комплекса Белоцерковской ТЭЦ по долгам обанкротившегося банка «Финансы и Кредит».
Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции открыл исполнительное производство по обращению взыскания на переданный в ипотеку Национальному банку имущественный комплекс, принадлежащий ЧАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль», сообщает НБУ.
Исполнительное производство открыто на основании решения Хозяйственного суда Киевской области от 22 июня 2021 года, которое вступило в законную силу.
«Однако Белоцерковская ТЭЦ и другие лица пытаются исключить взыскание залогового имущества во исполнение решения суда. Так, 1 ноября 2021 года ООО «Альтера Финанс» подало заявление в Хозсуд Киевской области об открытии производства по делу о банкротстве ЧАО «Белоцерковская ТЭЦ», — отмечает регулятор.
Белоцерковская ТЭЦ является имущественным поручителем по обязательствам банка «Финансы и Кредит» перед НБУ по ряду кредитов, из которых непогашенными остается 1,439 млрд грн.
Залоговая стоимость недвижимого имущества Белоцерковской ТЭЦ на начало 2015 года составила 1,971 млрд грн (в соответствии с договором ипотеки).
В 2015 году Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка «Финансы и Кредит», заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по этим кредитным договорам, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финучреждения перед НБУ. Поскольку Жеваго не выполнял взятые на себя обязательства по поручительству, Нацбанк обратился в Шевченковский райсуд Киева с иском.
1 октября 2019 года суд полностью удовлетворил иск, в то же время отказав во встречном иске Жеваго о признании недействительным договора поручительства. Решение вступило в законную силу.
На сегодня общий объем остатка задолженности банка «Финансы и Кредит» перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.
Эта задолженность должна быть погашена частично за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго как финансового поручителя, а также за счет обращения взыскания на имущество компаний, которые стали имущественными поручителями по кредитам.
17 сентября 2015 года НБУ отнес банк «Финансы и Кредит» к неплатежеспособным.
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