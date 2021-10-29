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Начато принудительное взыскание имущества Белоцерковской ТЭЦ за долги Жеваго

Начато принудительное взыскание имущества Белоцерковской ТЭЦ за долги Жеваго

Исполнительная служба начала принудительное взыскание имущественного комплекса Белоцерковской ТЭЦ по долгам обанкротившегося банка «Финансы и Кредит».

Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции открыл исполнительное производство по обращению взыскания на переданный в ипотеку Национальному банку имущественный комплекс, принадлежащий ЧАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль», сообщает НБУ.

Исполнительное производство открыто на основании решения Хозяйственного суда Киевской области от 22 июня 2021 года, которое вступило в законную силу.

«Однако Белоцерковская ТЭЦ и другие лица пытаются исключить взыскание залогового имущества во исполнение решения суда. Так, 1 ноября 2021 года ООО «Альтера Финанс» подало заявление в Хозсуд Киевской области об открытии производства по делу о банкротстве ЧАО «Белоцерковская ТЭЦ», — отмечает регулятор.

Белоцерковская ТЭЦ является имущественным поручителем по обязательствам банка «Финансы и Кредит» перед НБУ по ряду кредитов, из которых непогашенными остается 1,439 млрд грн.

Залоговая стоимость недвижимого имущества Белоцерковской ТЭЦ на начало 2015 года составила 1,971 млрд грн (в соответствии с договором ипотеки).

В 2015 году Константин Жеваго, который на тот момент был владельцем банка «Финансы и Кредит», заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по этим кредитным договорам, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финучреждения перед НБУ. Поскольку Жеваго не выполнял взятые на себя обязательства по поручительству, Нацбанк обратился в Шевченковский райсуд Киева с иском.

1 октября 2019 года суд полностью удовлетворил иск, в то же время отказав во встречном иске Жеваго о признании недействительным договора поручительства. Решение вступило в законную силу.

На сегодня общий объем остатка задолженности банка «Финансы и Кредит» перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 6,2 млрд грн.

Эта задолженность должна быть погашена частично за счет взыскания средств непосредственно с Жеваго как финансового поручителя, а также за счет обращения взыскания на имущество компаний, которые стали имущественными поручителями по кредитам.

17 сентября 2015 года НБУ отнес банк «Финансы и Кредит» к неплатежеспособным.

По материалам Финансовый клуб
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