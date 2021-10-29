Meizu выпустила TWS-наушники и фитнес-браслет в линейках mBlu (фото, цена)

Meizu представила свои полностью беспроводные наушники Meizu mBlu Blus+ и фитнес-браслет Meizu mBlu Smart Band, пишет hi-tech.ua.

Meizu mBlu Blus+ с активным шумоподавлением и оснащены 12-мм динамиками. Что касается активного шумоподавления (ANC), наушники снижают шум до 30 дБ.

Есть поддержка быстрого подключения для устройств, работающих под управлением оболочки Flyme.

Что касается времени автономной работы, наушники получили аккумуляторы по 43 мА·ч и зарядный чехол ёмкостью 520 мА·ч, что позволяет им работать 30 часов без подзарядки.



Цена Meizu mBlu Blus+ — $35.

Meizu mBlu Smart Band напоминает умные часы, так как оснащен круглым 1,1-дюймовым ЖК-экраном разрешением 240 х 240 пикселей с плотностью 275 пикселей на дюйм. Экран защищён стеклом 2.5D с олеофобным покрытием.

Для подключения используется Bluetooth 5.0. Выводятся уведомления о звонках, SMS, WeChat, QQ, Gmail и пр. Meizu mBlu Smart Band поддерживает 11 спортивных режимов.

Толщина корпуса составляет 9,95 мм, устройство весит 53 г. Степень защиты от пыли и влаги — IP68.

Гаджет имеет встроенную полимерную батарею емкостью 150 мА·ч, обеспечивающую до 10 дней работы. Магнитное зарядное устройство позволяет пополнить аккумулятор за 2 часа.



Его цена — $40.