В Мининфраструктуры анонсировали сверхскоростные поезда между Киевом и Варшавой

В Министерстве инфраструктуры анонсировали запуск сверхскоростных поездов между Варшавой и Киевом.
О таких планах ведомства заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время форума Большая стройка: новая железная дорога.
«Недавно я был в Польше, общался со своим визави в польском правительстве. Они поддерживают нашу идею, она им интересна. Они тоже уже просчитали, что скорые поезда 300 км+ супердорогие и точно не про экономику. Но 250 км+ мы с ними полностью совпадаем по техническим требованиям, и сейчас наши команды уже начинают работать», — заявил Кубраков.
По его словам, Мининфраструктуры имеет договоренности, по которым итальянская компания, которая занимается разработкой ТЭО, будет работать с двумя железными дорогами.
Предварительное понимание стоимости проекта и его дорожной карты в Мининфраструктуры ожидают к концу года или в январе 2022 года. По словам министра, по указанному проекту уже разрабатывается предварительное технико-экономическое обоснование.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где в Киеве срочно и недорого сдать ПЦР-тест?7 ч. назад - 1156 10
Нарушение карантина: в Киеве за сутки составили более сотни протоколов11 ч. назад - 592 8
Минздрав расширил перечень профессий, для которых вакцинация против COVID-19 обязательна9 ч. назад - 1208 8
В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: список12 ч. назад - 1198 6
Трехлетние соглашения уже помогли ТКЭ сэкономить почти ₴10 миллиардов - Нафтогаз13 ч. назад - 428 6
Кому готовы платить от 20 000 до 54 000 грн: подборка вакансий12 ч. назад - 5161
Рейтинг стран по стоимости жизниВчера, 21:02 - 2131
Освобождаются ли от уплаты ЕСВ ФЛПы за периоды, в которых не получали доход — разъяснение налоговой8 ч. назад - 1551
В Украине начали забирать автомобили за превышение скорости10 ч. назад - 1321 2
Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину9 ч. назад - 1320
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы8 ч. назад - 139
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2031 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 904
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1066
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4592 4