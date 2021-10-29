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В Мининфраструктуры анонсировали сверхскоростные поезда между Киевом и Варшавой

В Мининфраструктуры анонсировали сверхскоростные поезда между Киевом и Варшавой

В Министерстве инфраструктуры анонсировали запуск сверхскоростных поездов между Варшавой и Киевом.

О таких планах ведомства заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время форума Большая стройка: новая железная дорога.

«Недавно я был в Польше, общался со своим визави в польском правительстве. Они поддерживают нашу идею, она им интересна. Они тоже уже просчитали, что скорые поезда 300 км+ супердорогие и точно не про экономику. Но 250 км+ мы с ними полностью совпадаем по техническим требованиям, и сейчас наши команды уже начинают работать», — заявил Кубраков.

По его словам, Мининфраструктуры имеет договоренности, по которым итальянская компания, которая занимается разработкой ТЭО, будет работать с двумя железными дорогами.

Предварительное понимание стоимости проекта и его дорожной карты в Мининфраструктуры ожидают к концу года или в январе 2022 года. По словам министра, по указанному проекту уже разрабатывается предварительное технико-экономическое обоснование.

По материалам НВ
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