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Hyundai показал электрический концепт Grandeur

Hyundai показал электрический концепт Grandeur

Компания Hyundai в честь 35-летия появления своего первого флагманского автомобиля Grandeur создала концепт Hyundai Grandeur. В нем ретро-дизайн сочетается с современными элементами и передовыми технологиями.

Hyundai Grandeur дебютировал в 1986 году, это была первая флагманская модель южнокорейского автогиганта. В честь ее 35-летия и создан концепт Grandeur.

Концепт сохранил классический дизайн, хотя изменилась решетка радиатора, колеса, молдинги и боковые зеркала заднего вида. Он также получил новые фары и задние фонари в стиле Hyundai Ioniq 5.

Но самые заметные изменения произошли в салоне. Теперь в салоне оригинально сочетаются старые и новые элементы. Односпицевое рулевое колесо и механическая коробка передач относятся к 1980-м годам.


В салоне установили большой сенсорный дисплей, похожий на те, которые мы видели в новейших электромобилях компании Hyundai. В передней части центральной консоли находится еще один дисплей. Он относится к информационно-развлекательной системе.

Heritage Series Grandeur оснащается электрической силовой установкой, как у концепта Hyundai Pony EV, представленного публике в апреле 2021 года.

По материалам autonews.ua
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