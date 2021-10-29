Освобождаются ли от уплаты ЕСВ ФЛПы за периоды, в которых не получали доход — разъяснение налоговой

Физические лица – предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения, уплачивают единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за периоды, в которых они были плательщиками единого налога, независимо от того, получали они доход в этот период или нет. Finance.ua узнал детали.
Как сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве, для ФЛП – плательщиков единого налога ЕСВ начисляется на суммы, которые определяются такими плательщиками самостоятельно для себя, но не больше максимальной величины базы начисления ЕВ, установленной Законом № 2464.
Сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.
Вместе с тем, ЕСВ подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.
В то же время, право на освобождение от уплаты ЕСВ за себя имеют, в частности ФЛП – плательщики единого налога при условии, что они получают пенсию по возрасту или по выслуге лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли пенсионного возраста и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.
Такие лица могут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.
Кстати, о зарплатах, налогах и пенсиях мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы следить за главными законодательными изменениями!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Федоров сообщил, когда в «Дії» появятся справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от COVID-19Вчера, 12:05 - 702 8
В Киеве отменяют 11 рейсов маршруток: список4 ч. назад - 568 5
Трехлетние соглашения уже помогли ТКЭ сэкономить почти ₴10 миллиардов - Нафтогаз5 ч. назад - 198 5
В Раде хотят навсегда забирать у злостных нарушителей водительские праваВчера, 16:47 - 1325 5
Какой бизнес чаще всего злоупотребляет упрощенной системой налогообложенияВчера, 15:03 - 3204 4
Какой бизнес чаще всего злоупотребляет упрощенной системой налогообложенияВчера, 15:03 - 3204 4
Самые прибыльные и убыточные банки за три квартала 2021 — НБУВчера, 13:00 - 2678
Какие зарплаты получают курьеры: обзор рынка трудаВчера, 14:00 - 2160
Рейтинг стран по стоимости жизниВчера, 21:02 - 1808
Во французском городке продают дом за 1 евро: какие условияВчера, 19:29 - 1693
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы24 мин. назад - 9
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1966 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 887
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1056
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4564 4