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Освобождаются ли от уплаты ЕСВ ФЛПы за периоды, в которых не получали доход — разъяснение налоговой

Освобождаются ли от уплаты ЕСВ ФЛПы за периоды, в которых не получали доход — разъяснение налоговой

Физические лица – предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения, уплачивают единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование за периоды, в которых они были плательщиками единого налога, независимо от того, получали они доход в этот период или нет. Finance.ua узнал детали.

Как сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве, для ФЛП – плательщиков единого налога ЕСВ начисляется на суммы, которые определяются такими плательщиками самостоятельно для себя, но не больше максимальной величины базы начисления ЕВ, установленной Законом № 2464.

Сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Вместе с тем, ЕСВ подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика.

В то же время, право на освобождение от уплаты ЕСВ за себя имеют, в частности ФЛП – плательщики единого налога при условии, что они получают пенсию по возрасту или по выслуге лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли пенсионного возраста и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.

Такие лица могут быть плательщиками ЕСВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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По материалам Finance.UA
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