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Киберполиция прекратила работу сайта, где незаконно распространяли данные около 200 млн человек

Киберполиция прекратила работу сайта, где незаконно распространяли данные около 200 млн человек

Правоохранители прекратили работу одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространяли персональные данные граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал подробности у Киберполиции.

Сотрудники Департамента киберполиции совместно с сотрудниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдовы и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети Интернет.

Профилактические мероприятия были направлены на выявление отдельных лиц и преступных групп, которые занимаются незаконным получением и распространением персональных данных граждан, баз данных, а также предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть причастны к нарушению законодательства в сфере оборота персональных данных.

В результате совместных действий локализована и пресечена деятельность одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 миллионов человек, в том числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ.

На сайте содержались сведения относительно номера телефона, фамилии, имени и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях и информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование сейчас продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая окружная прокуратура Киева.

По материалам Finance.UA
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