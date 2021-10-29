Киберполиция прекратила работу сайта, где незаконно распространяли данные около 200 млн человек

Правоохранители прекратили работу одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространяли персональные данные граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал подробности у Киберполиции.
Сотрудники Департамента киберполиции совместно с сотрудниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдовы и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети Интернет.
Профилактические мероприятия были направлены на выявление отдельных лиц и преступных групп, которые занимаются незаконным получением и распространением персональных данных граждан, баз данных, а также предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть причастны к нарушению законодательства в сфере оборота персональных данных.
В результате совместных действий локализована и пресечена деятельность одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 миллионов человек, в том числе граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ.
На сайте содержались сведения относительно номера телефона, фамилии, имени и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях и информация о предоставленных админуслугах, связанных с использованием транспортных средств.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование сейчас продолжается.
Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая окружная прокуратура Киева.
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