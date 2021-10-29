Средняя цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» в октябре выросла на 23%

Средневзвешенная цена электрической энергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года возросла на 23,68% – до 2 683,91 грн/МВт-ч (без НДС).

Об этом сообщает ГП «Оператор рынка».

«Средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на РСВ в октябре 2021 года составляет 2 683,91 грн/МВт-ч (без НДС). Это на 23,68% выше, чем средневзвешенная цена электроэнергии в сентябре, и вдвое больше, чем цена в октябре прошлого года», — говорится в сообщении.

На внутрисуточном рынке (ВСР) средневзвешенная цена электроэнергии составляла 3 326,09 грн/МВт-ч (без НДС). Это на 12,82% выше цены электроэнергии на ВСР в сентябре этого года и в 2,6 раза выше октябрьской цены прошлого года.

В целом на площадке «Оператора рынка» объем купли-продажи электрической энергии на РСВ и ВСР в сентябре составил 3 432,65 ГВт-ч. Объемы торгов на этих сегментах рынка, по сравнению с сентябрем, увеличились на 21,22%, и составляли 27,53% от общего потребления электроэнергии Украиной.