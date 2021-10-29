Как проверить ФЛП на долги

Одним из важнейших шагов на предпринимательском пути является выбор контрагента. Кроме проверки на сам факт существования предприятия, доступных ему видов деятельности, полномочий подписания и имеющихся или прошлых судебных разбирательств, важным для понимания финансового состояния партнера является наличие или отсутствие налоговых долгов, пишет BIP.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, как правильно проверить ФЛП на долги.

Процедура проверки задолженности ФЛП:

сегодня уже доступен удобный, быстрый и современный метод, позволяющий узнать долги по налогам. Речь идет о проверке контрагента через электронный сервис ГНС «Узнай больше о своем бизнес-партнере». Воспользовавшись им, можно узнать систему налогообложения контрагента по ИНН , а также проверить задолженность ФЛП .

Как воспользоваться сервисом:

ввести код ЕГРПОУ , если речь идет о контрагенте-юридическом лице. Если ваш будущий агент оформлен в качестве ФЛП , вы сможете узнать задолженность по налогам по фамилии, введя ФИО на сайте сервиса «Узнай больше о своем бизнес-партнере»;

, если речь идет о контрагенте-юридическом лице. Если ваш будущий агент оформлен в качестве , вы сможете узнать задолженность по налогам по фамилии, введя на сайте сервиса «Узнай больше о своем бизнес-партнере»; обновление информации о состоянии расчетов налогоплательщика в этой базе происходит ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Кроме этого, данный сервис позволяет проверить данные о постановке контрагента на учет в качестве плательщика налогов; информацию о применении РРО; регистрацию плательщиком единого налога; регистрацию плательщиком НДС; данные о регистрации плательщиком акцизного налога с реализации топлива, подлинность фискального чека РРО и тому подобное.

Есть еще один вариант проверить налоговый долг – сверка с контролирующим органом, в котором контрагент пребывает на налоговом учете. Тем не менее, доступный онлайн сервис делает эту возможность неактуальной.

Справка Finance.ua:

крупнейшие бизнесы упрощенной системы налогообложения, которые занижают доходы для налоговой — это предприниматели 2-й группы: HoReCA (40% бизнесменов), торговля (30%) и перерабатывающая промышленность (26%);

с 1 января 2022 года вступает в силу закон о том, что все ФЛП , которые проводят расчетные операции, должны использовать кассовые аппараты. Это должно было произойти еще в апреле 2021 года, однако из-за карантина обязательные РРО отсрочили.

Кстати, о главных изменения в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий