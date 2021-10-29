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Как проверить ФЛП на долги

Как проверить ФЛП на долги

Одним из важнейших шагов на предпринимательском пути является выбор контрагента. Кроме проверки на сам факт существования предприятия, доступных ему видов деятельности, полномочий подписания и имеющихся или прошлых судебных разбирательств, важным для понимания финансового состояния партнера является наличие или отсутствие налоговых долгов, пишет BIP.

Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, как правильно проверить ФЛП на долги.

Процедура проверки задолженности ФЛП:

  • сегодня уже доступен удобный, быстрый и современный метод, позволяющий узнать долги по налогам. Речь идет о проверке контрагента через электронный сервис ГНС «Узнай больше о своем бизнес-партнере». Воспользовавшись им, можно узнать систему налогообложения контрагента по ИНН, а также проверить задолженность ФЛП.

Как воспользоваться сервисом:

  • ввести код ЕГРПОУ, если речь идет о контрагенте-юридическом лице. Если ваш будущий агент оформлен в качестве ФЛП, вы сможете узнать задолженность по налогам по фамилии, введя ФИО на сайте сервиса «Узнай больше о своем бизнес-партнере»;
  • обновление информации о состоянии расчетов налогоплательщика в этой базе происходит ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Кроме этого, данный сервис позволяет проверить данные о постановке контрагента на учет в качестве плательщика налогов; информацию о применении РРО; регистрацию плательщиком единого налога; регистрацию плательщиком НДС; данные о регистрации плательщиком акцизного налога с реализации топлива, подлинность фискального чека РРО и тому подобное.

Есть еще один вариант проверить налоговый долг – сверка с контролирующим органом, в котором контрагент пребывает на налоговом учете. Тем не менее, доступный онлайн сервис делает эту возможность неактуальной.

Справка Finance.ua:

  • крупнейшие бизнесы упрощенной системы налогообложения, которые занижают доходы для налоговой — это предприниматели 2-й группы: HoReCA (40% бизнесменов), торговля (30%) и перерабатывающая промышленность (26%);
  • с 1 января 2022 года вступает в силу закон о том, что все ФЛП, которые проводят расчетные операции, должны использовать кассовые аппараты. Это должно было произойти еще в апреле 2021 года, однако из-за карантина обязательные РРО отсрочили.

Кстати, о главных изменения в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий

По материалам Finance.UA
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