Как проверить ФЛП на долги

Одним из важнейших шагов на предпринимательском пути является выбор контрагента. Кроме проверки на сам факт существования предприятия, доступных ему видов деятельности, полномочий подписания и имеющихся или прошлых судебных разбирательств, важным для понимания финансового состояния партнера является наличие или отсутствие налоговых долгов, пишет BIP.
Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал, как правильно проверить ФЛП на долги.
Процедура проверки задолженности ФЛП:
Как воспользоваться сервисом:
Кроме этого, данный сервис позволяет проверить данные о постановке контрагента на учет в качестве плательщика налогов; информацию о применении РРО; регистрацию плательщиком единого налога; регистрацию плательщиком НДС; данные о регистрации плательщиком акцизного налога с реализации топлива, подлинность фискального чека РРО и тому подобное.
Есть еще один вариант проверить налоговый долг – сверка с контролирующим органом, в котором контрагент пребывает на налоговом учете. Тем не менее, доступный онлайн сервис делает эту возможность неактуальной.
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