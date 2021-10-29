Рынок «первички»: снижение спроса может составить около 20% — мнение эксперта

Из-за обострения пандемии в ноябре на первичном рынке жилья в крупнейших городах Украины снижение спроса может составить около 20%.

Как рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, со второй половины сентября по октябрь включительно спрос уже сократился в среднем на 15−20%.

Так, в Киеве и Одессе активность инвесторов снизилась более чем на 15−17%, а во Львове, Днепре и Харькове — примерно на 20−22%. Эксперт отметил, что до конца декабря уменьшение активности может составить в среднем 30%.

«Несмотря на то, что для вакцинированных граждан фактически не введены ограничения для инвестирования в первичный рынок жилья, активный негативный информационный фон об уровне заболеваемости Covid-19 станет существенным фактором для отсрочки сделок по меньшей мере на 1,5−2 месяца», — отмечает глава АСНУ.

По его мнению, новые форс-мажорные обстоятельства могут отразиться на динамике строительства. По данным риелторов, в Киеве временные замедления строительных работ возможны у 30% возводимых объектов. Во Львове и Харькове этот показатель может быть выше 35%, а в Днепре и Одессе — более 25%.

По итогам октября в крупнейших городах Украины лишь немногим более половины компаний имеют достаточные финансовые возможности продолжать строительство в течение определенного периода без привлечения средств инвесторов.

До сих пор на первичном рынке существуют значительные риски для вложения средств, а ход пандемии только обостряет их. Поэтому интерес потенциальных покупателей к тому или иному ЖК будет зависеть еще и от активности ведения строительства, подмечает эксперт.

Что касается ценовой политики, то, несмотря на ожидаемое сокращение спроса и возможные проблемы с ведением строительных работ, Юрий Пита считает, что до конца года застройщики вряд ли рискнут увеличивать цену.

В то же время, подчеркнул он, до конца года инвесторы при условии полной оплаты могут рассчитывать на скидки от 10%.

В ближайшие два месяца колебания стоимости «квадрата» на первичном рынке в крупнейших городах не превысит 0,5−1%. Вместе с тем потенциальным инвесторам, при уплате полной стоимости будущих квартир, можно рассчитывать на т.н. «скрытое» снижение стоимости «квадрата» до 10−15% в зависимости от динамики строительства, класса объекта, площади квартиры и ряда других характеристик.