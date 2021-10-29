Рынок «первички»: снижение спроса может составить около 20% — мнение эксперта

Из-за обострения пандемии в ноябре на первичном рынке жилья в крупнейших городах Украины снижение спроса может составить около 20%.
Как рассказал глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, со второй половины сентября по октябрь включительно спрос уже сократился в среднем на 15−20%.
Так, в Киеве и Одессе активность инвесторов снизилась более чем на 15−17%, а во Львове, Днепре и Харькове — примерно на 20−22%. Эксперт отметил, что до конца декабря уменьшение активности может составить в среднем 30%.
«Несмотря на то, что для вакцинированных граждан фактически не введены ограничения для инвестирования в первичный рынок жилья, активный негативный информационный фон об уровне заболеваемости Covid-19 станет существенным фактором для отсрочки сделок по меньшей мере на 1,5−2 месяца», — отмечает глава АСНУ.
По его мнению, новые форс-мажорные обстоятельства могут отразиться на динамике строительства. По данным риелторов, в Киеве временные замедления строительных работ возможны у 30% возводимых объектов. Во Львове и Харькове этот показатель может быть выше 35%, а в Днепре и Одессе — более 25%.
По итогам октября в крупнейших городах Украины лишь немногим более половины компаний имеют достаточные финансовые возможности продолжать строительство в течение определенного периода без привлечения средств инвесторов.
До сих пор на первичном рынке существуют значительные риски для вложения средств, а ход пандемии только обостряет их. Поэтому интерес потенциальных покупателей к тому или иному ЖК будет зависеть еще и от активности ведения строительства, подмечает эксперт.
Что касается ценовой политики, то, несмотря на ожидаемое сокращение спроса и возможные проблемы с ведением строительных работ, Юрий Пита считает, что до конца года застройщики вряд ли рискнут увеличивать цену.
В то же время, подчеркнул он, до конца года инвесторы при условии полной оплаты могут рассчитывать на скидки от 10%.
В ближайшие два месяца колебания стоимости «квадрата» на первичном рынке в крупнейших городах не превысит 0,5−1%. Вместе с тем потенциальным инвесторам, при уплате полной стоимости будущих квартир, можно рассчитывать на т.н. «скрытое» снижение стоимости «квадрата» до 10−15% в зависимости от динамики строительства, класса объекта, площади квартиры и ряда других характеристик.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинаВчера, 12:46 - 1328 13
Верховная Рада купит для своего автопарка автомобили почти за полмиллиона гривен каждыйВчера, 19:47 - 1009 8
В Киеве открыли движение на обновленной части Большой окружной дорогиВчера, 05:13 - 1778 7
Кличко обещает киевлянам, что тарифы на тепло и горячую воду не возрастут — город выделил 2 миллиардаВчера, 12:04 - 260 4
Грузинским пенсионерам выплатят по 60 долларов за COVID-вакцинацию9 ч. назад - 171 2
Какие суммы налогов и взносов будут платить ФЛП с 1 января 2022 годаВчера, 21:01 - 3376 1
Межбанк: курс доллара неожиданно взлетелВчера, 18:10 - 1460
Верховная Рада купит для своего автопарка автомобили почти за полмиллиона гривен каждыйВчера, 19:47 - 1009 8
Кто с 1 декабря будет получать пенсию свыше 20 тысяч гривен7 ч. назад - 901
Легендарный завод Электронмаш продали за 970 млн грн. Цена в ходе торгов взлетела в 15 разВчера, 20:43 - 888
В Канаде создали робота, который вакцинирует без иглы09.11.2021, 12:10 - 736 4
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 2353 3
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 1028
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 1169
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4791 4