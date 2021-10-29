Владелец Google стал третьей компанией, стоимость которой превышает 2 трлн долларов

Компания Alphabet Inc, которой принадлежит Google, стала третьей в мире, чья стоимость достигла отметки в 2 трлн долларов. Акции компании рекордно выросли 8 ноября.

Об этом пишет Bloomberg.

После роста акций – капитализация компании выросла до более чем 2 трлн долларов. Есть только две компании, которые пересекли эту отметку: Apple и Microsoft.

На рост акций Alphabet Inc. повлияли возобновление поступлений от рекламы и рост облачного бизнеса.

Отметку в 1 трлн долларов Google пересекла в январе прошлого года.

После роста акций их стоимость составляла более 3 тысяч долларов.