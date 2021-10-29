День финансов: прибыльные и убыточные банки, и кто может остаться без работы с 8 ноября

С понедельника 8 ноября вступило в силу постановление Кабмина об отстранении от работы невакцинированных от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж. Кто может остаться без работы.
«Красная» зона расширяется. С 8 ноября в этой зоне будет еще и Волынская область. Кроме того, в Черкасской ОГА сообщают, что эта область приближается к «красной» зоне.
Самые прибыльные и убыточные банки. Как сообщает НБУ, по итогам 3 квартала 2021 года больше всего прибыли задекларировали ПриватБанк (21,2 млрд грн) и Райффайзен Банк (3,64 млрд грн). Как отмечают в Нацбанке, этот результат является лучшим за соответствующие периоды более десяти лет подряд. А самые большие убытки получили Правэкс Банк и Проминвестбанк.
Злоупотребление упрощенной системой налогообложения. В результатах исследования Центра экономической стратегии сказано, что крупнейшие бизнесы упрощенной системы налогообложения, которые занижают доходы для налоговой — это предприниматели 2-й группы: HoReCA (40% бизнесменов), торговля (30%) и перерабатывающая промышленность (26%).
Пенсионная реформа 2-го уровня. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что концепция пенсионной реформы 2-го уровня заключается в том, что часть единого социального взноса, который уплачивается с зарплаты каждого гражданина, будет отчисляться в специальный государственный фонд.
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