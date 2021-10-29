0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 33 0

День финансов: прибыльные и убыточные банки, и кто может остаться без работы с 8 ноября

День финансов: прибыльные и убыточные банки, и кто может остаться без работы с 8 ноября

С понедельника 8 ноября вступило в силу постановление Кабмина об отстранении от работы невакцинированных от COVID-19 украинцев без сохранения зарплаты. Также им не будет засчитываться страховой стаж. Кто может остаться без работы.

  • В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, когда в «Дії» появятся справки о ПЦР-тесте и выздоровлении от COVID-19.

«Красная» зона расширяется. С 8 ноября в этой зоне будет еще и Волынская область. Кроме того, в Черкасской ОГА сообщают, что эта область приближается к «красной» зоне.

Самые прибыльные и убыточные банки. Как сообщает НБУ, по итогам 3 квартала 2021 года больше всего прибыли задекларировали ПриватБанк (21,2 млрд грн) и Райффайзен Банк (3,64 млрд грн). Как отмечают в Нацбанке, этот результат является лучшим за соответствующие периоды более десяти лет подряд. А самые большие убытки получили Правэкс Банк и Проминвестбанк.

  • Как сообщают в Опендатабот со ссылкой на данные НБУ, уже 18 из 72 банков Украины начали автоматически блокировать счета граждан из-за их долгов по требованию государственных и частных исполнителей – обновленный перечень.

Злоупотребление упрощенной системой налогообложения. В результатах исследования Центра экономической стратегии сказано, что крупнейшие бизнесы упрощенной системы налогообложения, которые занижают доходы для налоговой — это предприниматели 2-й группы: HoReCA (40% бизнесменов), торговля (30%) и перерабатывающая промышленность (26%).

Пенсионная реформа 2-го уровня. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что концепция пенсионной реформы 2-го уровня заключается в том, что часть единого социального взноса, который уплачивается с зарплаты каждого гражданина, будет отчисляться в специальный государственный фонд.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.