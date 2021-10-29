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День финансов: сотня богатейших, регистрация места жительства в «Дії», доставка прав от Укрпочты

День финансов: сотня богатейших, регистрация места жительства в «Дії», доставка прав от Укрпочты

Пятница, 5 ноября. Время, когда водительское удостоверение можно получить по почте, а регистрацию места жительства переводят в электронный формат.

Вместо штампа в паспорте. Рада ввела электронную регистрацию места проживания. Сейчас, чтобы сообщить государству, где вы живете, необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов. Благодаря законопроекту, территориальные общины будут вести реестры исключительно в электронном формате. Как воспользоваться услугой на портале «Дія», рассказываем здесь.

Самые богатые украинцы. Как свидетельствует рейтинг «100 самых богатых украинцев» от «Нового времени» и Dragon Capital, состояние сотни богатейших украинцев составляет $47,4 млрд, что является самым высоким показателем с 2014 года. В тройку лидеров попали Виктор Пинчук и Вадим Новинский. Первенство за… полагаем, вы догадываетесь.

Новый размер алиментов. С 1 декабря этого года в Украине повысят размер прожиточного минимума до 2 393 гривен, следовательно размер алиментов также возрастет. Так, с последнего месяца этого года на детей до 6 лет нужно будет платить минимум 1 050 гривен, а от 6 до 18 лет – 1 309 гривен. Максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет будет составлять – 21 тысячу гривен, а от 6 до 18 лет – 26,18 тысячи гривен.

  • О повышениях также говорят и в Минсоцполитики. Как заявляет министр социальной политики Марина Лазебная, есть целый план по повышению пенсий на 2022 год.

ЕС исключил Украину из «зеленого» списка. Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий стран в условиях COVID-19. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, после исключения Украины из “зеленого” списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.

Энергетический кризис в Украине. В Минэнерго сообщили, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 для балансировки энергосистемы будут привлекать энергоблоки ТЭС и ТЭЦ, работающих на газе. Такой подход позволит финансово сбалансировать предприятия и избежать задолженности перед “Нафтогазом”, а также будет иметь минимальное влияние на ценообразование на рынке.

Доставка водительских прав по почте. С 5 ноября водительское удостоверение, которое было заказано через Электронный кабинет водителя, можно получить по почте. Доставка бесплатная, осуществляется в рамках услуги «Укрпочта Экспресс» в сроки до 2 дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от 3 дней в пределах Украины.

Зарплата в $5 тыс. Стартовый “мануал”, как войти в IT. Данные Минюста свидетельствуют, только за последний год количество IT-специалистов в Украине увеличилось примерно на 30 тыс. человек. Всего, согласно подсчетам интернет-портала для IT-специалистов DOU, по состоянию на 2021 год в этой сфере занято более 212 тысяч украинцев, а средняя зарплата middle-разработчика IT-компании по всей Украине составляет $2400.

Мы поговорили с представителями IT-индустрии о пороге входа, зарплатах, дальнейшем развитии и правильной «прокачке» себя. Делимся с вами:

Как становятся высокооплачиваемыми разработчиками

По материалам Finance.UA
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