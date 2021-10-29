День финансов: сотня богатейших, регистрация места жительства в «Дії», доставка прав от Укрпочты

Пятница, 5 ноября. Время, когда водительское удостоверение можно получить по почте, а регистрацию места жительства переводят в электронный формат.
Вместо штампа в паспорте. Рада ввела электронную регистрацию места проживания. Сейчас, чтобы сообщить государству, где вы живете, необходимо отстоять несколько очередей и собрать немало бумажных документов. Благодаря законопроекту, территориальные общины будут вести реестры исключительно в электронном формате. Как воспользоваться услугой на портале «Дія», рассказываем здесь.
Самые богатые украинцы. Как свидетельствует рейтинг «100 самых богатых украинцев» от «Нового времени» и Dragon Capital, состояние сотни богатейших украинцев составляет $47,4 млрд, что является самым высоким показателем с 2014 года. В тройку лидеров попали Виктор Пинчук и Вадим Новинский. Первенство за… полагаем, вы догадываетесь.
Новый размер алиментов. С 1 декабря этого года в Украине повысят размер прожиточного минимума до 2 393 гривен, следовательно размер алиментов также возрастет. Так, с последнего месяца этого года на детей до 6 лет нужно будет платить минимум 1 050 гривен, а от 6 до 18 лет – 1 309 гривен. Максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет будет составлять – 21 тысячу гривен, а от 6 до 18 лет – 26,18 тысячи гривен.
ЕС исключил Украину из «зеленого» списка. Послы ЕС сегодня утром решили исключить Украину из рекомендованного ЕС списка безопасных для путешествий стран в условиях COVID-19. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, после исключения Украины из “зеленого” списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будет принимать каждая отдельная страна ЕС.
Энергетический кризис в Украине. В Минэнерго сообщили, что для стабильного прохождения отопительного сезона 2021-2022 для балансировки энергосистемы будут привлекать энергоблоки ТЭС и ТЭЦ, работающих на газе. Такой подход позволит финансово сбалансировать предприятия и избежать задолженности перед “Нафтогазом”, а также будет иметь минимальное влияние на ценообразование на рынке.
Доставка водительских прав по почте. С 5 ноября водительское удостоверение, которое было заказано через Электронный кабинет водителя, можно получить по почте. Доставка бесплатная, осуществляется в рамках услуги «Укрпочта Экспресс» в сроки до 2 дней в пределах областного центра, области и между областными центрами и от 3 дней в пределах Украины.
Зарплата в $5 тыс. Стартовый “мануал”, как войти в IT. Данные Минюста свидетельствуют, только за последний год количество IT-специалистов в Украине увеличилось примерно на 30 тыс. человек. Всего, согласно подсчетам интернет-портала для IT-специалистов DOU, по состоянию на 2021 год в этой сфере занято более 212 тысяч украинцев, а средняя зарплата middle-разработчика IT-компании по всей Украине составляет $2400.
Мы поговорили с представителями IT-индустрии о пороге входа, зарплатах, дальнейшем развитии и правильной «прокачке» себя. Делимся с вами:
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