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«Липовые» коллекторы выманивали у украинцев по $500 тыс. в месяц

«Липовые» коллекторы выманивали у украинцев по $500 тыс. в месяц

В Днепре разоблачили сеть call-центров, работники которых звонили украинцам, представлялись сотрудниками банков или коллекторских фирм, а после этого заставляли платить несуществующие долги. Преступная деятельность приносила владельцам $ 250−500 тыс. ежемесячно.

Аферисты «работали» как в Украине, так и в соседних странах. Организовал преступный бизнес 24-летний житель Днепра, а в колл-центре «трудились» более 100 человек. Об этом сообщается на портале МВД.

Для того, чтобы жертва прислала деньги, злоумышленники использовали психологические методы и действовали по подготовленной инструкции. Они также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных мошенники покупали в даркнете.

Деньги переводили на электронные кошельки, карты, а после этого средства переводились в криптовалюту. Потом их обналичивали. По результатам обысков были изъяты:

  • 199 мобильных телефонов;
  • более 500 SIM-карт;
  • 549 единиц компьютерной техники.

«Процессуальное руководство в досудебном расследовании, начатом по ч. 3 ст. 355 Уголовного кодекса Украины, осуществляет офис Генерального прокурора. За принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет», — говорится в сообщении.

Как защититься от аферистов?

Мошенники в Украине очень часто звонят гражданам и выдают себя за работников служб безопасности, сотрудников банков, пенсионных фондов и даже полиции. Они могут запросить данные карты, но это уловка, называть свой PIN нельзя.

Важно! Никто из сотрудников какого-либо банка не имеет права спрашивать ваши персональные данные. Поэтому в таких ситуациях следует просто положить трубку.

Уберечься от аферистов можно. Нужно соблюдать несколько правил:

  • проверять всю информацию о предложении на официальных ресурсах компании;
  • уточнить местоположение такой организации и настаивать на личном получении приза;
  • в случае сообщения о попавшем в беду родственнике попытаться связаться с ним лично;
  • задавать максимальное количество уточняющих вопросов, которые могут поймать его на лжи;
  • вообще не вести разговоры с «представителями банков» — сразу бросать трубку.
По материалам Обозреватель
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