«Липовые» коллекторы выманивали у украинцев по $500 тыс. в месяц

В Днепре разоблачили сеть call-центров, работники которых звонили украинцам, представлялись сотрудниками банков или коллекторских фирм, а после этого заставляли платить несуществующие долги. Преступная деятельность приносила владельцам $ 250−500 тыс. ежемесячно.
Аферисты «работали» как в Украине, так и в соседних странах. Организовал преступный бизнес 24-летний житель Днепра, а в колл-центре «трудились» более 100 человек. Об этом сообщается на портале МВД.
Для того, чтобы жертва прислала деньги, злоумышленники использовали психологические методы и действовали по подготовленной инструкции. Они также пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных мошенники покупали в даркнете.
Деньги переводили на электронные кошельки, карты, а после этого средства переводились в криптовалюту. Потом их обналичивали. По результатам обысков были изъяты:
«Процессуальное руководство в досудебном расследовании, начатом по ч. 3 ст. 355 Уголовного кодекса Украины, осуществляет офис Генерального прокурора. За принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет», — говорится в сообщении.
Как защититься от аферистов?
Мошенники в Украине очень часто звонят гражданам и выдают себя за работников служб безопасности, сотрудников банков, пенсионных фондов и даже полиции. Они могут запросить данные карты, но это уловка, называть свой PIN нельзя.
Важно! Никто из сотрудников какого-либо банка не имеет права спрашивать ваши персональные данные. Поэтому в таких ситуациях следует просто положить трубку.
Уберечься от аферистов можно. Нужно соблюдать несколько правил:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налоговики готовят жесткие проверки доходов украинцевВчера, 19:03 - 7026 14
В Минэкономики разъяснили работодателям, как отстранять невакцинированных работниковВчера, 16:07 - 7954 11
Брусчатку на Майдане Независимости заменят за миллиард гривен12 ч. назад - 1114 5
В Минсоцполитики объяснили, при каком доходе можно обращаться за субсидиейВчера, 08:04 - 28587 4
У нас есть целый план по повышению пенсий на 2022 год – Лазебная3 ч. назад - 406 3
В Минэкономики разъяснили работодателям, как отстранять невакцинированных работниковВчера, 16:07 - 7954 11
Налоговики готовят жесткие проверки доходов украинцевВчера, 19:03 - 7026 14
Названа сотня самых богатых украинцев: общее состояние стало рекордным за последние семь лет6 ч. назад - 2798 1
Названа стоимость километра дорог «Большой стройки»Вчера, 20:01 - 2127 3
Инвестиции в недвижимость: что может насторожить — мнение экспертаВчера, 16:30 - 1552 2
В Украине начинаются продажи новых компьютеров Apple: названы цены29.10.2021, 10:40 - 1590 2
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)26.10.2021, 10:20 - 756
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 960
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 4391 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1303 1