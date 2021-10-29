Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках и отслеживает ситуацию на ринке труда, узнал у daxx, почему Украину назвали лучшим IT-офшором для найма разработчиков.

59% мировых компаний нанимают зарубежных программистов для оптимизации затрат на разработку программного обеспечения. И хотя расценки для офшорных разработчиков варьируются от страны к стране, вы все равно можете сэкономить от 40% до 70% общих затрат.

Например, средняя почасовая ставка старшего разработчика в США составляет 65–130 долларов в час.

В Украине – около 30–60 долларов в час.

Компания DAXX в своем отчете по привлекательности разных стран с точки зрения IT-аутсорсинга за 2021 год назвала Украину №1 IT-офшором в Восточной Европе и лучшим в мире для найма программистов. Причина этому – доступ к одному из крупнейших пулов талантов и низкие рейты.

В Польше. Стоимость аутсорсинга среди польских компаний-разработчиков программного обеспечения составляет от 20 до 75 долларов в час. Если вы выберете одну из аутсорсинговых компаний в Польше, средняя минимальная стоимость разработки программного обеспечения составит 43 доллара, а максимальная средняя – 65 долларов.

инфографика daxx.com

Наем программиста в Бразилии обойдется вам примерно в 15–60 долларов в час. Ассортимент варьируется в зависимости от города, многолетнего опыта и набора навыков. Однако, согласно исследованиям, младшему инженеру-программисту в Бразилии придется заплатить 15+ долларов, а старшему программисту – до 60 долларов. При этом средняя почасовая ставка в Бразилии колеблется от 35 до 50 долларов, что означает, что средняя дневная ставка в Бразилии составляет около 280-400 долларов.

Китай. Китай является одной из самых доступных стран для аутсорсинга разработки программного обеспечения. В то время как средняя почасовая ставка составляет 19–38 долларов, младшие разработчики могут быть наняты всего за 12 долларов в час, в то время как пожилые люди могут хотеть до 40 долларов в час за свою работу.

ЮАР. Южная Африка предлагает самые высокие расценки на ИТ-услуги вне офиса в Африке. Средние почасовые ставки колеблются от 25 до 45 долларов. Выбор аутсорсинга в Южную Африку обойдется вам от 21 доллара в час для младшего разработчика до 52 долларов для старшего специалиста.

Стоимость офшорной разработки программного обеспечения в Латинской Америке колеблется от 35 до 70 долларов; в Восточной Европе час работы разработчика будет стоить 30–65 долларов; средние ставки офшорных девелоперов в Азии и Африке составляют 20–45 долларов.