День финансов: прогноз курса гривны, новый показатель в платежках, поддержка бизнеса в «красных» зонах

Среда, 3 ноября. Советы инвесторов и решения Рады.

Прогноз курса от Oxford Economics и JPMorgan. JPMorgan улучшил прогноз курса гривны на 2022 год. Так, аналитики банка прогнозируют, что в октябре-декабре 2021 года курс гривны будет на уровне 26,3 грн/$. На этом уровне курс гривны останется в январе-марте следующего года. В апреле-июне 2022 года курс национальной валюты несколько снизится до 26,5 грн/$. Аналитики Oxford Economics ожидают курс гривны в 2021 году на уровне 27,3 грн за доллар США, в 2022-м — 28,7 грн, в 2023-м — 29,4 грн.

Введение накопительных пенсий. В Минсоцполитики рассказали о подходах относительно модели взносов на общеобязательное пенсионное накопление. Новые подходы предусматривают, что взносы будут делать работодатели за счет снижения ЕСВ. Человек будет платить взносы за счет собственной заработной платы на добровольной основе.

В министерстве также добавили, что введение обязательного накопительного пенсионного обеспечения в первый год потребует дополнительных расходов из бюджета не менее чем на 22 млрд грн.

Новый показатель в платежках. Рада приняла закон, который предусматривает, что в платежках за услугу поставки тепловой энергии дополнительно будет указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы. Так потребитель сможет сравнивать объемы газа с другими видами энергии и управлять собственным потреблением.

Противоречия в законе об олигархах устранили. В Верховной Раде устранили противоречия в законе об олигархах. В результате внесенных изменений, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны, а не Национальное агентство по предупреждению коррупции. Кроме того, Рада сегодня приняла ряд увольнений.

Поддержка бизнеса в «красных» зонах. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство рассматривает несколько направлений поддержки бизнеса в «красных» зонах, которые не связаны с прямой выплатой средств. В частности, речь идет о доступности кредитования, снижения нагрузки за аренду коммунального и государственного имущества. Напомним, что сейчас в «красной» зоне находятся Киев и 15 областей. В Киевской школе экономики предупредили, что эту зону могут расширить уже на этой неделе.

У водителей-должников будут забирать авто. Государственная исполнительная служба будет изымать транспортные средства водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах. Пока что условной «цифрой реагирования» выбрано превышение скорости в 150 км в час. Изъятие авто начнется с Харькова. Затем эта инициатива будет реализована в столице, а впоследствии — и по всей Украине.

Заработок на «крипте». Управляющий активами, инвестор, сооснователь компании “Wotan” Михаил Ритчер во время конференции Жить на проценты рассказал: чтобы разобраться, в какую криптовалюту вкладывать, нужно ее проанализировать и отобрать криптопроекты. Есть две стратегии: индексная и спекулятивная. Эксперт также рассказал об ошибках начинающих инвесторов в криптовалюту.

На данной конференции другие эксперты также рассказали, сколько денег стоит держать наличными и в каких валютах.