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Минфин продал ОВГЗ более чем на 6,6 млрд грн

Минфин продал ОВГЗ более чем на 6,6 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 2 ноября привлекло в бюджет 6,66 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.

Минфин предложил инвесторам 6 выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет.

Средневзвешенная доходность 6-месячных облигаций составила 10,5% (+80 б.п.). Удовлетворены все 11 заявок, от их продажи получена наибольшая сумма – 2,792 млрд грн.

На годовые ОВГЗ с доходностью 11,5% удовлетворены 15 из 17 заявок. От их продажи привлечено 418,6 млн грн.

Средневзвешенная доходность 1,5-летних бумаг составила 11,57%, что позволило удовлетворить все 12 заявок и получить 102,32 млн грн.

От продажи 2-летних ОВГЗ с доходностью 12,47% (+1 б.п.) и удовлетворением 14 из 16 заявок привлечено 843,991 млн грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних облигаций составила 12,7% (+14 б.п.), что позволило удовлетворить 10 из 12 заявок и получить 2,359 млрд грн.

На 5-летние бумаги с доходностью 12,75% удовлетворены 7 из 10 заявок. От их продажи привлечено 144,081 млн грн.

Наибольший спрос был сосредоточен на 6-месячных и 3-летних ОВГЗ.

По итогам аукционов бюджет получил 6 млрд 660 млн 105 тыс. 184,76 грн.

26 октября Минфин привлек в бюджет 17,2 млрд грн от продажи ОВГЗ в гривне и долларах.

По материалам Финансовый клуб
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