НКЦБФР упрощает требования при подаче отчетности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения относительно требований к информации относительно аудита или финансовой отчетности участников рынков капитала и организованных товарных рынков.

По данным НКЦБФР, отныне аудиторам станет проще определять корректность расчета собственного капитала участников рынка и высказывать мнение относительно правильности расчета пруденционных показателей.

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Ключевое в данном решении то, что оно предусматривает унификацию подходов к определению отчетной даты, на которую в документе аудитора должно указываться мнение о соответствии размера собственного капитала эмитента требованиям законодательства. Так, оно должно предшествовать дате решения об эмиссии ценных бумаг.

Кроме того, в решении уточнили понятие отчетного периода, за который аудитор должен высказать мнение относительно правильности расчета пруденционных показателей. Также урегулировали применение дополнительного понятия «выражение заключения аудитора» в случае проведения обзора промежуточной финансовой информации и тому подобное.

Одобренная НКЦБФР резолюция предусматривает внесение изменений в решение НКЦБФР № 555 от 22 июля 2021 года.

«Мы видели определенные сложности, с которыми сталкиваются профессиональные участники рынка капитала. Какие-то из них были связаны с изменениями законодательства, еще некоторые — с появлением новых инструментов, например, зеленых и инфраструктурных облигаций. Поэтому для четкого надзора за участниками рынка и в то же время их удобства мы подготовили соответствующие новации», — отметил член НКЦБФР Юрий Шаповал, который отвечает за вопросы подачи финансовой отчетности регулятора.

По словам разработчиков документа, все обновленные требования касаются отчетов, которые будут готовиться после вступления в силу этого решения. Ожидается, что это будет за 1,5−2 месяца. Сейчас решение передали на государственную регистрацию в Министерство юстиции.