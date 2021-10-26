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Советник по приватизации ОГХК обратился к правительству за дополнительными гарантиями для защиты инвесторов

Советник по приватизации ОГХК обратился к правительству за дополнительными гарантиями для защиты инвесторов

Советник по приватизации АО «ОГХК» — «BDO Корпоративные финансы» — заявил, что большинство потенциальных инвесторов отказались от участия в аукционе, в частности, из-за инвестиционных рисков в Украине.

Об этом говорится в позиции аудиторско-конслантиговой группы BDО в Украине.

«Советник и Фонд госимущества провели основательную подготовительную работу по приватизации АО „ОГХК“, и вместе с международными офисами BDO International провели коммуникации с более чем 100 международными стратегическими инвесторами и инвестиционными фондами. 29 потенциальных инвесторов, из которых 16 иностранные, интересовались активом и подписали договор о конфиденциальности. Большинство из них отказались от участия в аукционе не только из-за нехватки времени на проведение Due Diligence, прохождение процедур согласования в своих корпорациях, но из-за инвестиционных рисков в Украине», — говорят в BDO.

Там добавляют, что в течение проведения Дью Дилидженсов в отношении АО «ОГХК» со стороны инвесторов, происходили вмешательства правоохранительных органов в хозяйственную деятельность ОГХК, блокирование работы головного офиса компании, выявлялись риски судебных процессов и тому подобное.

«Необходимо удержать заинтересованность репутационных международных инвесторов, которые, в случае успешной приватизации АО „ОГХК“, принесут миллиарды гривен прямых поступлений в государственный бюджет дополнительных инвестиций в развитие компании. На основании обращений международных инвесторов мы как советник по приватизации АО „ОГХК“ обратились к правительству Украины относительно необходимости предоставления гарантий защиты будущих инвестиций для участников аукциона по приватизации», — отмечает BDO Украина.

По материалам Економічна Правда
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