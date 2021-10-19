День финансов: «красная» зона для Киева, миллиарды на счетах ФЛП, доходы от налоговой амнистии

В четверг, 28 октября. Цвет настроения «красный».

«Красная» зона для Киева с 1 ноября. С 1 ноября 2021 года в столице решили ввести ограничения «красной» зоны адаптивного карантина. Так, общественный транспорт закрывать не планируют, однако пользоваться им будет разрешено только пассажирам, которые имеют сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Также предусмотрены и другие ограничения.

Отключать тепло до конца отопительного сезона запретили. Кабмин сегодня запретил до конца отопительного сезона отключать подачу газа теплопоставщикам и социальным объектам. Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, несмотря на мировой энергетический кризис, Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы стабильно пройти эту зиму.

В свою очередь в Минсоцполитики объяснили, как будут проверять субсидиантов.

+8 млрд грн на зарплаты учителям в 2022 году. Как сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев, субвенция на сферу образования из государственного бюджета, из которой будут выплачивать зарплату учителям, в 2022 году составит 108 миллиардов гривен. А это на 8,4 миллиарда больше, чем было в этом году.

Кстати, с начала учебного года многие родители школьников уже успели получить списки на дополнительные тетради, книги, подарки учителям и оформление кабинетов. Кроме того, в некоторых школах все еще имеют место обязательные так называемые «добровольные» взносы. Finance.ua решил разобраться, что делать, если в школе требуют деньги:

Средства на счетах ФЛП. По состоянию на начало сентября 2021 года украинский малый бизнес хранит на счетах 58 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 9 лет. Для сравнения, в 2012 году ФЛП хранили в банках всего 4 млрд грн.

Доходы рабочих специалистов. С начала года и до середины октября 2021 украинцы активно делали ремонты. Активнее всего в сети заказывали установку и ремонт окон, средний чек — 1200 грн за заказ. На 41% выросло число заказов на установку и ремонт дверей — 1200 грн за заказ. За услуги мастеров по напольным работам украинцы платили 3700 грн за заказ.

Три единицы от налоговой амнистии. За 2 месяца налоговой амнистии украинцы задекларировали уже 111 млн грн. В бюджет от декларирования этой суммы поступило 6 млн грн.

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