не брать Инвестировать или потратить: как читатели Finance.ua пользуются свободными деньгами

Карантинные условия, в которых украинцы учатся жить уже более, чем полтора года, еще раз показали, как важно иметь хоть какие-либо сбережения “на черный день”. Ведь если тратить все заработанные деньги, любая неожиданная трудность может стать серьезной проблемой. И хоть существует много решений проблемы с деньгами (кредиты, займы у родственников и т.д.), однако все же стоит самому научиться сохранять и преумножать свои средства.

Finance.ua провел опрос среди своих читателей и узнал, как они пользуются свободными деньгами – инвестируют, сохраняют или тратят?

Что показало исследование? Согласно опросу, более половины украинцев готовы инвестировать свободные деньги, чтобы получать прибыль. Другой вопрос – во что именно они вложили бы свои средства:

одним из самых популярных вариантов для инвестиций оказались облигации – их выбрали 35,5% респондентов;

еще 15,7% готовы вложиться в акции компаний;

8,5% хотели бы рискнуть и инвестировать в криптовалюту.

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Однако были и те, кто не хотел бы заниматься инвестициями. Так, 24,7% опрошенных предпочли бы просто сохранить накопленные деньги:

48% купили бы валюту;

31,8% положили бы свободные средства на депозит;

еще 4,7% заявили, что сохранят деньги в золоте.

Еще незначительная часть респондентов предпочла бы вложить свободные деньги в бизнес -таких оказалось 5,8%.

Интересно, что среди всех опрошенных лишь 8,2% не выбрали ни один из вариантов для преумножения накопленных средств – они попросту потратили бы их.

Где возьмут деньги для инвестиций:

из своих средств – 47,1%;

одолжат у друзей – 23,2%;

кредит в банке – 16,1%;

другой источник – 13,6%.

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