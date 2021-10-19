не брать Инвестировать или потратить: как читатели Finance.ua пользуются свободными деньгами

Карантинные условия, в которых украинцы учатся жить уже более, чем полтора года, еще раз показали, как важно иметь хоть какие-либо сбережения “на черный день”. Ведь если тратить все заработанные деньги, любая неожиданная трудность может стать серьезной проблемой. И хоть существует много решений проблемы с деньгами (кредиты, займы у родственников и т.д.), однако все же стоит самому научиться сохранять и преумножать свои средства.
Finance.ua провел опрос среди своих читателей и узнал, как они пользуются свободными деньгами – инвестируют, сохраняют или тратят?
Что показало исследование? Согласно опросу, более половины украинцев готовы инвестировать свободные деньги, чтобы получать прибыль. Другой вопрос – во что именно они вложили бы свои средства:
Однако были и те, кто не хотел бы заниматься инвестициями. Так, 24,7% опрошенных предпочли бы просто сохранить накопленные деньги:
Еще незначительная часть респондентов предпочла бы вложить свободные деньги в бизнес -таких оказалось 5,8%.
Интересно, что среди всех опрошенных лишь 8,2% не выбрали ни один из вариантов для преумножения накопленных средств – они попросту потратили бы их.
Где возьмут деньги для инвестиций:
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