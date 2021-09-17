0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 25 0

День финансов: решение по учетной ставке, обновленные правила въезда в Украину, кредитные союзы

День финансов: решение по учетной ставке, обновленные правила въезда в Украину, кредитные союзы

Четверг, 21 октября: о «красной» зоне в столице, кредитных союзах и решении по учетной ставке:

Киев войдет в «красную» зону. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях «красной» зоны, в которую Киев попадет на днях

Решение об учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Также в НБУ отметили, что на протяжении последних месяцев инфляция ожидаемо находилась в диапазоне 10-11%, что является близким к июльскому прогнозу НБУ.

  • В НБУ также назвали причины укрепления гривны к доллару.
6 млрд грн кредитов под портфельные гарантии. По состоянию на 1 октября по государственным гарантиям на портфельной основе 10 банков предоставили бизнесу 2112 кредитов. на 6 100 млн грн.

Кредитование для украинцев стало обычным явлением. Сегодня нет проблемы оформить кредитную карту, взять потребительский кредит или даже получить деньги онлайн. Большинство таких кредитов выдают банки или финансовые компании. Но при необходимости деньги можно взять в кредитном союзе.

Кредитные союзы: как они работают и в чем их преимущества 💰

Обновленные правила въезда в Украину. Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как теперь будет работать приложение Вдома, которое изменило свой функционал.

Главные причины экономического кризиса. По результатам опроса КМИС, большинство респондентов украинцев – 55,5% – считают, что финансовое положение их семьи за последние 2 года ухудшилось. Об улучшениях сообщили 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось.

А чтобы быть в курсе, что происходит не только в Украине, но и в Европе, предлагаем вам посмотреть новое видео нашего эксперта Алексея Козырева, где он ответил на такие вопросы: Польша выходит из Евросоюза? На что тратим международные кредиты? Также он дал прогноз курса гривны до конца октября:

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.