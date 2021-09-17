День финансов: решение по учетной ставке, обновленные правила въезда в Украину, кредитные союзы

Четверг, 21 октября: о «красной» зоне в столице, кредитных союзах и решении по учетной ставке:
Киев войдет в «красную» зону. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании столицы в условиях «красной» зоны, в которую Киев попадет на днях
Решение об учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. Также в НБУ отметили, что на протяжении последних месяцев инфляция ожидаемо находилась в диапазоне 10-11%, что является близким к июльскому прогнозу НБУ.
Кредитование для украинцев стало обычным явлением. Сегодня нет проблемы оформить кредитную карту, взять потребительский кредит или даже получить деньги онлайн. Большинство таких кредитов выдают банки или финансовые компании. Но при необходимости деньги можно взять в кредитном союзе.
Обновленные правила въезда в Украину. Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как теперь будет работать приложение Вдома, которое изменило свой функционал.
Главные причины экономического кризиса. По результатам опроса КМИС, большинство респондентов украинцев – 55,5% – считают, что финансовое положение их семьи за последние 2 года ухудшилось. Об улучшениях сообщили 10,7% респондентов, а еще 32,9% утверждают, что ничего не изменилось.
А чтобы быть в курсе, что происходит не только в Украине, но и в Европе, предлагаем вам посмотреть новое видео нашего эксперта Алексея Козырева, где он ответил на такие вопросы: Польша выходит из Евросоюза? На что тратим международные кредиты? Также он дал прогноз курса гривны до конца октября:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте9 ч. назад - 2142 15
COVID-сертификат в «Дія»: пошаговая инструкцияВчера, 19:00 - 1036 9
«Нафтогаз» планирует за 10 лет нарастить добычу газа почти в два раза10 ч. назад - 432 6
В НБУ пересчитали всю наличность, которую украинцы держат на рукахВчера, 12:03 - 3699 6
Мошенники оформили кредит через «Дію»: министр раскрыл преступную схемуВчера, 19:35 - 1619 3
В Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте9 ч. назад - 2142 15
Золотые с бриллиантами: в «Борисполе» у украинки обнаружили часы стоимостью в миллион7 ч. назад - 2142 3
Межбанк: кто снова спас американскую валюту от обвалаВчера, 18:45 - 2032
Кличко сообщил, когда Киев войдет в «красную» зону (инфографика)6 ч. назад - 1746
Мошенники оформили кредит через «Дію»: министр раскрыл преступную схемуВчера, 19:35 - 1619 3
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPodsПозавчера, 12:10 - 274
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3413 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 976 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2665 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 2095 1