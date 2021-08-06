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День финансов: бюджет-2022, законы о независимости НБУ, новые услуги на портале «Дія»

День финансов: бюджет-2022, законы о независимости НБУ, новые услуги на портале «Дія»

В среду, 20 октября, о доходах и расходах.

Бюджет-2022 прошел первое чтение. Верховная Рада в первом чтении поддержала проект закона О Государственном бюджете Украины на 2022 год. Доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн. Среднемесячная зарплата составит 15 300 грн, среднегодовой курс закладывают на уровне 28,6 грн за доллар.

Тарифы на тепло. Как сообщили в КП «Киевтеллоэнерго», из-за роста стоимости газа изменились тарифы для коммерческих и бюджетных учреждений. Изменения не повлияют на стоимость отопления для населения. Тарифы на тепловую энергию для этой категории потребителей в отопительном сезоне 2021−2022 остаются на уровне прошлого года.

  • В Минсоцполитики, в свою очередь, рассказали, какие долги могут помешать оформить субсидию. Таких случаев два.

Законы о независимости Нацбанка. Рада приняла в целом законопроекты о независимости Национального банка, которые являются структурным маяком в меморандуме с МВФ. Согласно документам, меняются полномочия Совета НБУ, члены которого назначаются по квотам президента и парламента.

Новые услуги на портале «Дія». Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в ноябре состоится Diia Summit, на котором они презентуют услугу смены места регистрации (это будет услуга в несколько кликов), оповещения о кредитной истории, оповещения о судебных делах, электронную справку о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачу заявления на регистрацию брака, доставку водительских удостоверений по почте и пр.

💡 Пока Минцифры готовят полезные услуги в «Дії», Finance.ua подготовил полезную инструкцию, как быть клиентом частной клиники и не платить за услуги. Пациенты частных клиник должны получать медицинскую помощь бесплатно при условии, что это медучреждение заключило договор с НСЗУ. Кто и как может воспользоваться программой, читайте в нашем новом материале:

Как получить бесплатное лечение в частных клиниках 👩‍⚕️

Будет ли локдаун? Объясняет премьер. По словам Дениса Шмыгаля, в Украине не планируют вводить полный локдаун и останавливать экономику. По его словам, сейчас Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии. Но остановить пандемию невозможно, если украинцы не будут вакцинироваться, подчеркнул премьер.

Долги ФЛП, По данным Опендатабот, за 2021 год налоговый долг физлиц-предпринимателей вырос на 451 млн гривен и теперь составляет 7,2 млрд грн. Наибольшие суммы государству должны предприниматели, которые занимаются розничной (1,7 млрд грн) и оптовой торговлей (900 млн грн). В топе ФЛП-должников есть предприниматели с очень большим долгом. Так, один должник должен бюджету Украины 281 млн грн.

  • В то же время прибыль ПриватБанка за 9 месяцев составила 21,2 млрд грн. Это почти равно размеру прибыли за аналогичный период прошлого года (21,3 млрд грн).
По материалам Finance.UA
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