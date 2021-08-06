День финансов: бюджет-2022, законы о независимости НБУ, новые услуги на портале «Дія»

В среду, 20 октября, о доходах и расходах.
Бюджет-2022 прошел первое чтение. Верховная Рада в первом чтении поддержала проект закона О Государственном бюджете Украины на 2022 год. Доходы госбюджета предусмотрены на уровне 1,267 трлн грн, расходы – 1,442 трлн грн. Среднемесячная зарплата составит 15 300 грн, среднегодовой курс закладывают на уровне 28,6 грн за доллар.
Тарифы на тепло. Как сообщили в КП «Киевтеллоэнерго», из-за роста стоимости газа изменились тарифы для коммерческих и бюджетных учреждений. Изменения не повлияют на стоимость отопления для населения. Тарифы на тепловую энергию для этой категории потребителей в отопительном сезоне 2021−2022 остаются на уровне прошлого года.
Законы о независимости Нацбанка. Рада приняла в целом законопроекты о независимости Национального банка, которые являются структурным маяком в меморандуме с МВФ. Согласно документам, меняются полномочия Совета НБУ, члены которого назначаются по квотам президента и парламента.
Новые услуги на портале «Дія». Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в ноябре состоится Diia Summit, на котором они презентуют услугу смены места регистрации (это будет услуга в несколько кликов), оповещения о кредитной истории, оповещения о судебных делах, электронную справку о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачу заявления на регистрацию брака, доставку водительских удостоверений по почте и пр.
💡 Пока Минцифры готовят полезные услуги в «Дії», Finance.ua подготовил полезную инструкцию, как быть клиентом частной клиники и не платить за услуги. Пациенты частных клиник должны получать медицинскую помощь бесплатно при условии, что это медучреждение заключило договор с НСЗУ. Кто и как может воспользоваться программой, читайте в нашем новом материале:
Будет ли локдаун? Объясняет премьер. По словам Дениса Шмыгаля, в Украине не планируют вводить полный локдаун и останавливать экономику. По его словам, сейчас Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии. Но остановить пандемию невозможно, если украинцы не будут вакцинироваться, подчеркнул премьер.
Долги ФЛП, По данным Опендатабот, за 2021 год налоговый долг физлиц-предпринимателей вырос на 451 млн гривен и теперь составляет 7,2 млрд грн. Наибольшие суммы государству должны предприниматели, которые занимаются розничной (1,7 млрд грн) и оптовой торговлей (900 млн грн). В топе ФЛП-должников есть предприниматели с очень большим долгом. Так, один должник должен бюджету Украины 281 млн грн.
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