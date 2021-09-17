Риски финансового сектора остаются умеренными — Минфин

В первом полугодии 2021 года восстановление экономики было более слабым, чем ожидалось, однако в третьем квартале экономическая активность оживилась. Риски финансового сектора — умеренны и контролируемы.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам заседания Совета по финансовой стабильности 12 октября.
Отмечается, что на повестке дня заседания было несколько вопросов: обзор системных рисков финансового сектора; результаты стресс-тестирования и ход реализации государственными банками стратегий сокращения количества неработающих кредитов (NPL); статус выполнения Фондом гарантирования вкладов физических лиц мер по взысканию ущерба с бывших владельцев и руководителей банков.
Совет по финстабильности пришел к выводу, что риски финансового сектора остаются умеренными и контролируемыми.
«В первом полугодии 2021 года восстановление экономики было слабее, чем ожидалось, однако в III квартале экономическая активность оживилась благодаря инвестиционному и потребительскому спросу, благоприятным условиям торговли и значительному урожаю», — говорится в сообщении.
Отмечается, что замедление инфляции ожидается с четвертого квартала.
«Инфляция остается значительно выше целевого показателя. Замедление инфляции ожидается с IV квартала, возврат к цели — во втором полугодии 2022 года», — добавили в Минфине.
Благодаря поступлениям от МВФ в рамках распределения СПЗ Украина успешно прошла через период пиковых выплат по внешним долгам в сентябре. На валютном рынке доминирует ревальвационное давление.
По данным Совета по финстабильности, в Украине продолжается рост депозитной базы банков: по состоянию на конец сентября гривневые средства бизнеса выросли на 28% в годовом измерении, населения — на 15%.
Банки активно кредитуют бизнес и население: темпы роста чистых гривневых корпоративных кредитов превышают 40%, рост чистых розничных кредитов в гривне составляет около 30% в годовом измерении, в частности, активно развивается ипотечное кредитование.
Кроме того, банковская система с 1 января 2020 года существенно уменьшила уровень неработающих кредитов — до 35% на 1 сентября 2021 года. Наибольший эффект показали государственные банки, сократив портфели NPL на 108 млрд грн, что составляет почти 80% от общего сокращения в банковской системе.
Как сообщал Укринформ, Украина получила от Международного валютного фонда более 2,7 млрд долл. США вследствие распределения специальных прав заимствований (СПЗ) в рамках помощи странам-участницам МВФ в восстановлении экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. 23 августа средства поступили на счета Украины.
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