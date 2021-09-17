День финансов: новые правила для коллекторов, прогноз курса доллара, планы ритейлера Lidl на украинском рынке

В понедельник, 18 октября, расскажем о том, сколько стоит жизнь в Швеции и какой курс доллара ожидать в следующем году.
Зоны карантина. В Украине в «красной» зоне карантина находятся 5 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская. В «желтой» зоне остались только шесть областей.
Новые правила для коллекторов. С 14 октября коллекторы начали работать по новым правилам. Теперь обращаться по вопросам взыскания долга к заемщику может только кредитор или коллекторская компания, которая включена в специальный реестр НБУ. Также коллекторы должны буду соблюдать требования по этическому поведению.
Курс доллара в следующем году — прогноз бизнеса. Согласно опросу НБУ, третий квартал подряд бизнес улучшает ожидания относительно курса гривны. Так, среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,50 грн/долл. США (в предыдущем квартале-28,71 грн/долл. США). Доля предприятий, которые считают, что обменный курс будет колебаться в пределах от 26,01 грн/долл. США до 28,00 грн/долл. США, выросла с 25,1% до 34,4%.
Цена на газ для населения этой зимой. В «Нафтогазе» заявили, что они имеют достаточно газа для обеспечения всех потребностей населения. И компания, продавая газ по цене 7,42 грн для нужд населения, делает так, чтобы цена на газ этой зимой не поднималась. Но в отношении других категорий потребителей, в частности бюджетных организаций, «ситуация сложная».
Первую нитку «Северного потока-2» заполнили газом. На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода “Северный поток-2” была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.
Сеть Lidl готовится зайти на рынок Украины. Популярная в Германии сеть супермаркетов Lidl готова зайти на рынок Украины. Основатели немецкого бренда утверждают, что рассматривают украинский рынок как потенциально интересный для внедрения нового продукта для потребителей.
Зарплаты украинцев. Согласно данным Госстата в июне 2021 года, зарплату свыше 25 тысяч гривен насчитали лишь для 9,1% работников. Чаще всего украинцы получают зарплату до 7 тыс. гривен — 33,4% штатных работников.
✈ Большинство украинцев недовольны своим уровнем зарплаты и хотят зарабатывать больше. Часть из них даже рассматривает переезд в Европу. Одной из популярных стран считается Швеция, поскольку там высокие зарплаты, сильная экономика и хороший уровень жизни. В новом видео на нашем YouTube-канале мы решили рассказать, сколько стоит жизнь в Швеции:
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