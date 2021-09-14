День финансов: миссия МВФ в Украине, легализация криптовалют, работа СЭП круглосуточно

Вторник, 21 сентября. На чем сосредоточится миссия МВФ и как будет работать рынок виртуальных активов в Украине.

Миссия МВФ начала свою работу в Украине. Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начала сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого просмотра программы, которая поддерживается МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме.

Как сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, миссия сосредоточится на вопросах независимости НБУ , реформы судебной сферы, а также укрепления антикоррупционных институтов и проекта госбюджета на 2022 год.

Минфин представил в Раде законопроект о бюджете-2022. Министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект № 6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год. Как он отметил, впервые в истории независимой Украины бюджет разрабатывался на основе бюджетной декларации. По словам Марченко, бюджет-2022 является бюджетом инвестиций в человека, страну и будущее, а важнейший приоритет — медики, военные, ветераны войны.

В то же время глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов отметил, что документ содержит ряд положений и показателей, которые требуют дополнительной проработки.

Украина переходит в «желтую» зону. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о том, что с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен «желтый» уровень эпидопасности.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что столице удастся в этом году избежать жесткого локдауна. По его словам, несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом растет, а Киев является городом с наибольшей концентрацией людей, городская власть с оптимизмом смотрит на ситуацию.

СЭП заработает круглосуточно. Как сообщил Нацбанк, новое поколение СЭП в круглосуточном режиме заработает с 20 августа 2022 года. В НБУ утверждают, что это даст банкам и бизнесу новые возможности, повысит безопасность платежей. Кроме того, благодаря внедрению международного стандарта платеж обогатится дополнительной информацией.

Кстати, наши коллеги, с сайта «Минфин» создали бесплатное мобильное приложение «Минфин Валюта». В приложении доступны: курсы 150+ валют; данные из четырех источников: в украинских банках, официальный курс НБУ , котировки на межбанке и курсы в пунктах обмена; удобный конвертер валют; карта с отделениями банков и пунктов обмена. По ссылке вы сможете детальнее узнать о приложении и где его можно скачать.

Легализация криптовалют. Директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук сообщил, что закон о виртуальных активах вступит в силу не ранее чем через полгода. Это время Нацбанку и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины отведено для наработки соответствующей подзаконной базы.

Разговоры о принятии этого закона начались давно. Принятие закона о виртуальных активах означает возможности для бизнеса регистрировать криптокомпании здесь, в Украине, а не за рубежом. Finance.ua решил разобраться, что нужно компаниям, чтобы работать в правовом поле:

«Борьба» с ФЛП. Существует схема недобросовестных работодателей — заставлять работников оформляться «фопами». В итоге из компании «увольняются» несколько десятков человек, но все они как «частники» начинают предоставлять услуги этой же компании. Этот факт нардеп Гетманцев назвал прямым уклонением от уплаты налогов. По его словам, с этим можно бороться законодательно.