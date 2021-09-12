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День финансов: где быстрее купить iPhone 13, что будет вместо ГАСИ, и как удобно перевести деньги за рубеж

Четверг, 16 сентября. Если вы собираете (и даже если не собираете) на iPhone 13, не забывайте о тарифе «последней надежды». Он о вас помнит.

Индекс iPhone. Аналитики сравнили стоимость iPhone 13 Pro (128 GB) со средней зарплатой в разных странах и то, как долго должны работать жители стран, чтобы позволить себе новый флагман от Apple. Согласно данным Picodi.com, быстрее всех на новый айфон заработают жители Швейцарии — всего за 4,4 дня.

Что вместо ГАСИ? или «найдите 10 отличий». Вчера была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). А сегодня, 16 сентября, свою работу начнет Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Finance.ua поведает о различиях и особенностях этой структуры, в которой будут работать 660 человек.

Тариф «последней надежды». Как грибы после дождя. В 4 квартале 2021 года тариф на услуги поставщика электроэнергии «последней надежды», которым является ГП «Укринтерэнерго», возрастет вдвое, до 1238 грн/МВт-час. Напомним, в третьем квартале текущего года этот тариф составляет 613,16 грн МВт-час.

Строительство дорог в 2022 году. «Укравтодор» планирует потратить 124,4 миллиарда гривен на строительство и ремонт дорог в 2022 году, из которых 78,9 миллиарда составят расходы из государственного бюджета. Также в 2022 году львиную часть средств, которые будут направляться на работу «Укравтодора», направят на субвенции местным бюджетам на реконструкцию и ремонт местных дорог и улиц.

  • Кстати, уже в октябре 2021 года вступает в силу закон о весовом контроле на дорогах.

Новый расчет «минималки». Третий подход. В Верховной Раде был зарегистрирован очередной (уже третий) альтернативный законопроект, которым нардепы предлагают изменить правила расчета минимальной зарплаты. Finance.ua как портал, который следит за потенциальными нововведениями для ваших кошельков, проанализировал, что предлагают чиновники и чем этот документ отличается от предыдущих предложений.

💸 Вы не из тех, кто любит жить на «минималке», и часто переводите либо получаете денежные средства с помощью систем денежных переводов. Finance.ua проанализировал, с помощью каких систем лучше переводить деньги в Украине и за рубеж.

Также мы разобрались с комиссиями каждой из систем. Делимся этой информацией с вами.

По материалам Finance.UA
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