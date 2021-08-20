Как мобильный оператор может развивать умные города в Украине — эксперт

Невозможно создать умный город без понимания того, что происходит, поэтому лучше всего начинать именно с контроля всех процессов.
Об этом рассказал руководитель департамента по развитию проектов интернета вещей и облачных вычислительных технологий “Киевстар” Павел Хариков во время открытой дискуссии FinUpdate: Анатомия умного города
“Умный город – это учет, понимание общей картины – как перемещаются граждане, нужен ли тот или иной маршрут, сколько нужно автобусов на этом маршруте. Но мы, как мобильный оператор, понимаем, что наши сервисы являются важной составляющей умного города”, — поделился опытом Хариков.
По его словам, транспортный процессинг, который сейчас обеспечивает работу общественного транспорта в Мариуполе, где были внедрены элементы Smart City, работает на инфраструктуре “Киевстара”. В валидаторах, которые установлены в автобусах, стоят sim-карты компании и система мобильного оператора позволяет их контролировать.
“Также у нас очень мощное направление big data. Это именно то, с чего и стоит начинать любой умный город, ведь именно эта система позволяет ответить на вопросы, где как и каким образом люди перемещаются. Так на основании полученных цифр можно принимать решения, что можно сделать, чтобы жителям города было комфортнее и удобнее”, — рассказал представитель “Киевстар”.
По его словам, самый очевидный вопрос, который относится и к теме транспорта, это модели перемещения людей в городе. Мобильный оператор, у которого большое количество клиентов в городе, имеет возможность анализировать анонимную информацию и предоставлять городу эти модели – какое количество граждан из каких районов и куда перемещаются, в какое время это происходит.
Эта информация получается таким образом: мобильный телефон человека перемещается между базовыми станциями, которые обслуживают город. И на основании этой информации оператор может давать очень много инсайтов для города, чтобы обеспечить горожанам удобство маршрута.
Как заявил Хариков, еще одно направление Smart City, помимо транспортного – умный учет. К сожалению, в Украине эта система работает неповсеместно, но уже есть первые пилотные проекты и их результаты.
Что это может дать? Некоторые проекты зафиксировали, что в многоквартирном доме жители платили за определенный объем воды, а по факту потребляли больше.
“Поэтому и существует убыточность всех коммунальных предприятий, только одно частное КП в Одессе работает не в убыток,” – заявил Хариков.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.
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