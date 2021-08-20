День финансов: закон о виртуальных активах и защите инвесторов, самые прибыльные банки

В среду, 8 сентября, Верховная Рада приняла ряд решений:
Самые прибыльные и убыточные банки. В январе-июле 2021 года украинские банки получили 39,765 млрд грн чистой прибыли. Самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк, заработавший 16,4 млрд грн. Убыточным стал банк «Земельный капитал» (почти 103 млн грн), который в середине августа был признан неплатежеспособным.
Депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы: как унаследовать. В Минсоцполитики предложили внести изменения в законодательство и взимать из наследников имущества умерших граждан расходы на содержание последних, которые понесло государство. Эта новость и ее обсуждение обнаружили тот факт, что большинство украинцев имеют слабое представление, что такое наследство и как его получить. Finance.ua решил рассказать все нюансы в материале – Как унаследовать депозиты, ценные бумаги и другие финансовые активы.
За какие зарплаты готовы работать украинцы. По данным портала «Прозрачная работа», большинство претендентов в августе отмечали в резюме, что готовы рассмотреть предложения от работодателей, которые предлагают зарплату от 8 тыс. до 13 тыс. грн. В августе средний уровень зарплат по вакансиям составил 12 982 грн, а по резюме чуть меньше — 12 504 грн. Также украинцам готовят очередную социальную реформу в сфере оплаты труда.
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