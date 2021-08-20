День финансов: monobank купил сервис Expirenza, а НБУ опубликовал рейтинг банков по вкладам

Во вторник, 7 сентября, о субсидиях, стипендиях и депозитах.

Рейтинг банков по вкладам. По данным НБУ, на данный момент в 71 банке – участнике ФГВФЛ насчитывается 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке – 250 млрд грн при количестве вкладчиков 22,834 млн. Кроме того, более 500 тысяч гривен на депозитах держат 156,8 тысяч вкладчиков.

monobank купил сервис отзывов Expirenza. Expirenza.com — платформа для работы с отзывами посетителей. По словам Гороховского, теперь платформа объединит в себе оплату в ресторанах от monobank с сервисами expirenza. Команда сделает единый QR-код для ресторанов – отзывы, меню, оплата и чаевые.

Закон «Об индустриальных парках». Сегодня Рада поддержала принятие Закона № 4416-1 «Об индустриальных парках», направленный на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках. Авторы законопроекта убеждены, что принятие документа позволит раскрыть потенциал индустриальных парков как действенного механизма преодоления проблем в промышленности и последствий текущего экономического кризиса в Украине.

Плата за спецсчет под налоговую амнистию. Нардеп Даниил Гетманцев объяснил, что требование банков оплачивать услугу по открытию специального счета, необходимого для декларации наличных средств в рамках налоговой амнистии, является «неумным маркетинговым ходом». В то же время в банках говорят, что после открытия специального счета есть до 60 дней, чтобы провести в отношении клиента финансовый мониторинг. По словам банкиров, для них это затратная процедура — чтобы ее «отбить», финучреждения будут требовать с клиентов отдельной оплаты.

Гетманцев добавил, что практически за неделю, с 1 сентября, украинцы подали две декларации.

Назначение субсидий. Субсидию на оплату коммунальных услуг назначают с месяца обращения до конца отопительного сезона. По истечении срока получения субсидии органы соцзащиты самостоятельно производят перерасчет субсидии на следующий период без обращений граждан. Однако это не касается некоторых категорий семей.

Студентам повысят стипендии. С 1 января 2022 года размер выплат студентам увеличивается, но в то же время количество получателей сократится более чем на 10%. Каждый семестр ученый совет каждого вуза будет определять одинаковый для всех факультетов лимит стипендиатов, которым будет назначаться академическая стипендия. Как изменится размер стипендий – рассказываем здесь.

Bitcoin стал официальной валютой Сальвадора. В Сальвадоре 7 сентября криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством наравне с американским долларом. Теперь владелец Bitcoin может легально оплачивать криптовалютой услуги и товары. Также Bitcoin могут взыскиваться для оплаты долгов. Власти страны не скрывают, что подобная инициатива была необходима для стимулирования экономики страны и притока криптоэнтузиастов.