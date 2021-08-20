Сэкономить = заработать. Uklon запустил Стартапку — реферальную программу с кастомными промокодами

Онлайн-сервис вызова авто Uklon представил “Стартапку” — свою первую реферальную программу, которая станет платформой для заработка на кастомизированных промокодах в самом приложении.

В чем суть?

1. Теперь райдеры Uklon могут придумывать и генерить собственный invite-промокод, который навсегда будет закреплен за их аккаунтом. Например, CRAZYbaby373, batya1991, theverybestmax и тд.

2. Новые пользователи, которые регистрируются по такому кастомному промокоду своего друга, получают скидку в 50 грн на первую поездку.

3. Такая же ответная скидка, после первой поездки приглашенного друга, прилетает на счет владельца уникального промокода. Чем больше его invite-промокод используется, тем больше скидок накапливается.

«Вдохновившись советами современных инфобизнесменов, мы в Uklon предлагаем переосмыслить тему экономии на поездках и посмотреть на свой пригласительный промокод, как на собственный стартап. Опираясь на советы известных в сетях миллионеров из разряда «сэкономить = заработать» приходим к простой истине: чем больше людей используют уникальный промокод, тем больше скидок на будущие поездки мы получаем = тем больше мы зарабатываем!», — говорит Вадим Ищенко, CMO компании Uklon.

Стартапка — это возможность создать свой продукт внутри Uklon. Кастомные промокоды становятся частью личного бренда и чем круче человек о нем рассказывает, пушит и продвигает, тем успешнее его дело.

В ироничной промо кампании Стартапки Uklon рассказывает своим клиентам о ключе к успеху, который есть у них в телефоне, и призывает не терять возможность зарабатывать и приумножать, пользуясь новой реферальной программой.

Для того, чтобы стать участником Стартапки, нужно заполнить свой профиль и совершить 5 поездок. Пока программа доступна только в Киеве, но скоро будет расширяться на другие города.