День финансов: праздник гривны, смена тренда на валютном рынке, план для американских бизнесменов

Четверг, 2 сентября, праздник для гривны и план для американских бизнесменов.
С Днем рождения, гривна. Национальная валюта Украины празднует свое 25-летие. В 1996 году началась денежная реформа, которая ввела в оборот гривну и сделала ее единственным законным средством платежа на территории страны.
Мы как портал, который знает многое о деньгах, собрали для вас самые интересные факты о нацваюте:
Во что стоит инвестировать в Украине. Зеленский knows. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американским бизнесменам о Плане трансформации нашей страны, который направленный на то, чтобы привлечь около $300 млрд в украинскую экономику. Не по секрету… речь шла о финансовых, энергетических компаниях, а также о компаниях, работающих в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях.
Изменили порядок расчета средней зарплаты. Кабмин изменил механизм исчисления средней заработной платы, который будет учитывать премии и другие поощрительные выплаты за месяц. Отметим, по данным Госстата, в июле средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составляла 14 345 грн.
В Украину начал летать немецкий лоукостер. Немецкий лоукостер Eurowings 1 сентября выполнил первый рейс в Украину — самолет Airbus A320 Eurowings совершил посадку в аэропорту Борисполь. Авиаперевозчик будет выполнять рейсы из Дюссельдорфа в Киев три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билетов на рейс из Киева составляет от 89,99 евро, из Дюссельдорфа — от 49,99 евро.
Перечень банков для бюджетных выплат. Update. Министерство финансов обновило перечень банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений. Finance.ua ознакомит вас с обновленным списком.
Смена тренда: украинцы начали покупать доллары. Население Украины в августе 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 376,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 621,1 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 244,8 млн долларов. Таким образом, в августе украинцы вернулись к покупке валюты впервые с начала года.
Направления для молодых ІТ-специалистов. Каждый шестой специалист на украинском ІТ-рынке имеет менее 2 лет опыта работы. Как нам рассказали в компании GlobalLogic, наиболее востребованные направления для молодых специалистов: С/С++, C/Embedded и Linux Kernel, QA. При этом за последние три года спрос на специалистов с коммерческим опытом до двух лет в среднем устойчивый – на уровне 15-17%.
3082 квартиры для столичной Оболони. Киевсовет одобрил ДПТ столичной Оболони. Отметим, что общая площадь, на которую разрабатывается ДПТ, составляет 430 га. В указанном ДПТ предусмотрено строительство 3082 квартир, а это почти 8000 новых жильцов – карта застройки.
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