День финансов: список новых камер автофиксации и обзор готовых новостроек пригорода

Пятница, 27 августа: больше камер на дорогах и меньше платы за газ в платежках:

Налоги на автомобили. Кабмин планирует расширить список автомобилей, на которые будет распространяться налог. Начиная со следующего года, список авто значительно расширится, если депутаты окончательно поддержат инициативу правительства. Налог должен будет уплатить собственник легковой машины, стоимость которой превышает 200 минимальных зарплат или 1,2 миллиона гривен.

+ 20 камер автофиксации нарушений ПДД. С 27 августа на дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработали приборы фиксации правонарушений, которые контролируют соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме. Список, где размещены камеры.

Экономия 34% на платежах за газ. Как сообщает «Нафтогаз Украины», бытовые потребители природного газа, которых обслуживает поставщик «последней надежды» и которые присоединятся к Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины», сэкономят почти 34% на платежах за газ в сентябре. Отмечается, что клиенты, которые подадут заявку, смогут платить за куб газа в сентябре на 4,04 грн меньше.

На одного — несколько пенсионеров. Министр финансов Марченко недавно заявил, что людям в возрасте от 40 лет не стоит рассчитывать на государственные пенсии. То есть люди, которые не откладывают накопления в негосударственные пенсионные фонды, в будущем в принципе будут лишены пенсий. «Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с количеством работающих, которые платят взносы ЕСВ. Темпы старения населения таковы, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров — расти», — заявил он. Также он дал прогноз курса гривны к доллару в следующем году.

«Максимум» средней зарплаты. Как свидетельствуют данные Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Таким образом, средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории — 527 долларов (средний курс НБУ в июле составлял 27,21 гривен за доллар).

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук 24 августа получил более пяти миллионов акций технологического гиганта в рамках компенсационного пакета, одобренного в 2011 году. Он продал полученные акции на сумму более $ 750 млн. Напомним, за последние три года доход для акционеров Apple составил 191,83%.

Где в Украине строят больше всего жилья. Госстат также обнародовал данные о количестве и площади квартир в жилых домах, принятых в эксплуатацию по регионам за полгода. На Киев и область приходится примерно 25% от всей площади жилья в Украине. При этом, по результатам исследования, 45% украинцев желают приобрести квартиру, и только 6% это могут себе позволить.

Кстати, по сравнению с Киевом, однокомнатную квартиру в новостройке в пригороде можно приобрести на 30−40% дешевле. Недвижимость в пригороде привлекает не только более низкими ценами, но и возможностью жить в более экологичной местности. Предлагаем вам узнать, что происходит на рынке недвижимости: