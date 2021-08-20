«Укрпочта» закупит газ по формуле «Дюссельдорф+»

Госпредприятие «Укрпочта» объявило тендер на закупку 4 млн куб. м природного газа по формуле с привязкой к ценам на немецком хабе NCG (Дюссельдорф, Германия) плюс затраты на доставку в Украину.

Об этом свидетельствуют данные тендерной документации на сайте ProZorro.

Формула «Дюссельдорф+» будет применяться для пересчета цены в случае резкого (более чем на 3%) подорожания или удешевления природного газа на европейских хабах.

Согласно тендерной документации, газ должен поставляться до мая 2022 года включительно.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских хабах ранее использовался для расчета стоимости природного газа для населения — формула «Амстердам+».

С 1 августа 2020 года с отменой ПСО, НАК «Нафтогаз Украины» по решению правительства в качестве поставщика «последней надежды» должен продавать населению газ по цене хаб в Германии плюс стоимость доставки в Украину.

Идентичная формула «Роттердам+» в 2016—2019 гг. действовала для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для небытовых потребителей выросла.

С мая 2021 года цены на бензин и дизтопливо на АЗС также устанавливаются по формуле аналогичной «Роттердам+».

Также с февраля 2019 года «Укрзализныця» закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам плюс доставка в Украину.