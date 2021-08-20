Правительство передало в управление Нафтогаза две ТЭЦ на Львовщине

Кабинет министров передал в управление компании «Нафтогаз Тепло» Новояворовскую и Новороздольскую теплоэлектростанции (ТЭЦ) на Львовщине.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, Кабмин согласился с предложением Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Министерства энергетики относительно передачи в управление Нафтогаза арестованного имущества Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ во Львовской области.
Отмечается, что это решение позволит обеспечить устойчивое прохождение отопительного периода в Новояворовске и Новом Роздоле, в частности, предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций и сбоев в тепло-, энерго- и электроснабжении указанных населенных пунктов.
Согласно распоряжению Кабмина, на АРМА возлагается обязанность обеспечить передачу активов компании «Нафтогаз Тепло» на период до устранения риска прерывания функционирования обеих ТЭЦ. В то же время Нафтогаз, Минэнерго, Министерство развития общин и территорий, а также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должны принять все необходимые меры в пределах своей компетенции для предотвращения возникновения таких рисков.
В пресс-службе отметили, что решение Кабмина принято в рамках особого порядка отбора управляющих для стратегических и социально важных активов, который применяется в особых случаях и позволяет самым эффективным государственным компаниям на законных основаниях и в максимально сжатые сроки наладить управление объектами критической инфраструктуры.
По словам руководителя АРМА Дмитрия Жоравовича, передача в управление Нафтогаза этих ТЭЦ является важной предпосылкой для успешного прохождения следующего отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояворовске. Кроме того, был впервые апробирован механизм, который гарантирует участие государства в сохранении и обеспечении функционирования стратегических активов, таких как Мотор Сич, Донецкоблгаз и др.
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