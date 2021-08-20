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Черногория прекратила пускать украинцев без тестов или вакцинации, на очереди еще одна страна

Черногория прекратила пускать украинцев без тестов или вакцинации, на очереди еще одна страна

Черногория, ранее свободно пускавшая на свою территорию граждан ряда стран без дополнительных требований, связанных с Covid-19, с 24 августа сузила перечень таких стран, оставив в нем лишь страны-соседи.

Таким образом, как свидетельствуют данные на сайте правительства страны, граждане Украины или иностранцы, пребывавшие в Украине минимум 15 дней до въезда в Черногорию, теперь должны будут предъявить на въезде один из определенных документов.

Что надо теперь:

  • либо документ о полной вакцинации;
  • либо негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа;
  • либо позитивный результат ПЦР-теста, сделанный не позже чем за 14 дней и не ранее чем за 180 дней;
  • либо негативный результат экспресс-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов.

Аналогичные требования теперь снова введены применительно к странам Европейского союза (кроме Хорватии), России, Беларуси, Норвегии, Казахстану, Швейцарии, Молдове, США, Канаде и Израилю.

При отсутствии одного из упомянутых документов въезжающие будут обязаны самоизолироваться в течение 14 дней с отслеживанием состояния здоровья человека, а также проживающих с ним, компетентной эпидемиологической службой.

Свободный въезд останется разрешен только для граждан соседних Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово, Албании, а также Северной Македонии или для лиц, находившихся в этих странах минимум 15 дней перед въездом в Черногорию.

В свою очередь въезд в Северную Македонию с 1 сентября также перестанет быть полностью свободным, в том числе и для украинцев: нужно будет показать на границе либо документ о полной вакцинации, либо документ о выздоровлении от Covid-19 в течение последних 45 дней, либо негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до въезда, либо негативный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов. Соответствующие ограничения правительство страны решило ввести еще 17 августа.

По материалам Дело
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