Черногория прекратила пускать украинцев без тестов или вакцинации, на очереди еще одна страна

Черногория, ранее свободно пускавшая на свою территорию граждан ряда стран без дополнительных требований, связанных с Covid-19, с 24 августа сузила перечень таких стран, оставив в нем лишь страны-соседи.
Таким образом, как свидетельствуют данные на сайте правительства страны, граждане Украины или иностранцы, пребывавшие в Украине минимум 15 дней до въезда в Черногорию, теперь должны будут предъявить на въезде один из определенных документов.
Что надо теперь:
Аналогичные требования теперь снова введены применительно к странам Европейского союза (кроме Хорватии), России, Беларуси, Норвегии, Казахстану, Швейцарии, Молдове, США, Канаде и Израилю.
При отсутствии одного из упомянутых документов въезжающие будут обязаны самоизолироваться в течение 14 дней с отслеживанием состояния здоровья человека, а также проживающих с ним, компетентной эпидемиологической службой.
Свободный въезд останется разрешен только для граждан соседних Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово, Албании, а также Северной Македонии или для лиц, находившихся в этих странах минимум 15 дней перед въездом в Черногорию.
В свою очередь въезд в Северную Македонию с 1 сентября также перестанет быть полностью свободным, в том числе и для украинцев: нужно будет показать на границе либо документ о полной вакцинации, либо документ о выздоровлении от Covid-19 в течение последних 45 дней, либо негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее 72 часов до въезда, либо негативный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов. Соответствующие ограничения правительство страны решило ввести еще 17 августа.
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