TikTok введет функцию покупок в приложении

Китайское соцмедийное приложение TikTok, в сотрудничестве с интернет-компанией Shopify, вводит функцию покупок. На данный момент обновление доступно только для пользователей из Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
Об этом пишет Shopify.
Пресс-служба Shopify заявила, что компания начала сотрудничество с TikTok. Уже в ближайшее время продавцы канадской электронной коммерции смогут добавить новую вкладку покупок в свои профили, которая также будет отображаться и у других пользователей.
Сейчас обновление доступно только для жителей США и Великобритании, однако в течение ближайших нескольких месяцев компания добавит в список еще несколько регионов
Вероятно, TikTok решил не отставать от своих конкурентов, таких как Facebook, YouTube и Twitter, которые также в последнее время вкладывают значительные средства, чтобы стимулировать продажи на своих платформах благодаря новым функциям покупок.
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