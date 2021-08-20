Суд в США по иску Приватбанка запретил Коломойскому продавать активы

Канцлерский суд штата Делавэр (США) отклонил ходатайство Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других о прекращении рассмотрения дела по иску Приватбанка. Ответчики заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Таким образом, суд продолжит рассмотрение дела по гражданскому иску Приватбанка о взыскании убытков, нанесенных ответчиками до его национализации в декабре 2016 года.
Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с разнообразными активами ответчиков в США.
В решении суда отмечается, что этот приказ является «гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов, возмещения которых он требует в рамках этого производства».
Одновременно суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство в отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу.
«ПриватБанк приветствует решение суда, которым ходатайство о прекращении рассмотрения дела на основании forum non conveniens было отклонено полностью и ожидает установления быстрого графика дальнейшего рассмотрения дела. Рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, что приблизит дело к судебному заседанию по существу», — говорится в сообщении банка.
Напомним, в 2019 году национализированный «ПриватБанк» подал к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к их компаниям иск в суде штата Делавэр (США).
Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.
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